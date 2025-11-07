この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【コスパ最強】ピーナッツクリーム4商品の価格を比較！というタイトルで、健康パンの専門家・むらまつさきさんが、動画内でピーナッツクリームのコスパ比較と健康的な食べ方について熱く語った。



むらまつさんはまず、物価高が続く中でピーナッツクリームの値上がりが気になっている人が増えている現状を指摘。「1回に塗る量を10gで揃えて、4つの製品を比べてみました」とコンビニやスーパーで手に入る4商品（トップバリュー、カンピー紙カップ、ソントンホイップ、青旗）を10gあたりの値段で検証。その上で、「全員にとって、安いからこれが正解ではありません」と断言し、使う頻度や家庭環境による最適解の違いをわかりやすく解説した。



また、「市販のピーナッツクリームって、砂糖とか添加物とか、いろんなものがたくさん入ってしまっているんですね」と添加物問題にも触れ、「ピーナッツとお砂糖と牛乳や豆乳、この3つを混ぜるだけで簡単に作れてしまうんですね。おうちで簡単に作れるとしたら、それが一番コスパがいいですし、健康面でも安心・安全になるんですね」と“手作り推し”のスタンスを強調。ピーナッツクリームだけでなく、パンそのものの健康度にもこだわり、「グルテンフリーのパンをおすすめしています」との持論も展開。「グルテンが腸の中にとどまるっていうのを続けてしまうことが悪い」としつつ、「食べる量や頻度をコントロールすれば、小麦パンも体に悪いとは必ずしも言えない」と冷静なバランス感覚も見せた。



「今グルテンフリーのパンをお店で買おうとするととっても高い」「お家で手作りするのが一番コスパがいい」と、ここでも自作を勧め、「パン1個あたり、私のレシピでは30円台から40円台で作ることができます」と明かした。



結びでは「ピーナッツクリームもパンもお家で手作り、これが一番最強な節約術なんです」ときっぱり。初心者向けの材料キットやサポート情報も案内し、「健康的なおやつのレシピ10選」「パンと健康の無料相談会」などのお得な情報も紹介した。むらまつさんは「また次の動画でお会いしましょう」と視聴者へ呼びかけ、締めくくった。