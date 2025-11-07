100均に進化系出てたよ〜！ホムセンで買ったら700円級？！話題のお弁当箱

忙しい日のお弁当作りにぴったりのお弁当箱をセリアで発見！ごはんを詰めるだけでおにぎりが作れる型付きで、一緒におかずも詰めて時短でお弁当が作れます。型が仕切り代わりになるから、おかずが触れず、おにぎりを持った時に手が汚れることもなし。型を活用すれば、軽食にぴったりな小さめおにぎりも簡単に作れますよ！

商品情報

商品名：おにぎりランチボックス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：181×98×50mm（外寸）

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534356312

忙しい日のお弁当作りに！セリアの『おにぎりランチボックス』

ランチにお弁当を作って持って行く場合、お弁当箱の形やサイズ選びが重要だったりしますよね。

セリアには安くて機能的なお弁当箱が揃っていて、ホームセンターで買うよりもずっと安く済むので助かります。

お弁当グッズ売り場で見つけた『おにぎりランチボックス』は、一風変わった形が特徴的。

おにぎり型の中子付きで、ごはんを詰めるだけで手早くおにぎりが作れるから、忙しい日のお弁当作りにぴったりです。

ごはんの目安量は約150g、お茶碗1杯分くらいです。

ごはんを詰める前にラップを敷くと、あとで取り出しやすいですよ。

ふんわり軽く詰めると持った時に崩れやすいので、軽く押し固めながら詰めるのがおすすめです。

ごはんを詰めるだけでおにぎりが完成！シンプル構造で洗いやすさも◎

おにぎりと一緒におかずも詰めてみました。中子が仕切りとなるので、おにぎりに触れることなくおかずを詰められます。

おにぎりにおかずの汁が付着していて手が汚れちゃった…なんて心配も少ないです。

お弁当箱本体と中子は食器洗浄機・乾燥機・電子レンジに対応しているのも嬉しいポイント。

中子は取り外し可能なので、使用後も洗いやすく、使い勝手よし。おにぎり単品を作るときの型としても活用できます。完成したおにぎりは小さめサイズで軽食にぴったりです。

以前セリアで購入した『おにぎりランチケース』も、ごはんを詰めるだけでおにぎりが作れるタイプ。

三角のポケットにはちょっとしたおかずや香の物、調味料のタレビンなどを入れられます。

このお弁当箱も便利でしたが、今回ご紹介した『おにぎりランチボックス』は、フタのバックルがない分、作りがシンプルで洗いやすいのが高ポイントでした！

ホームセンターで買ったら700円はしそうな機能的なデザインなのに、セリアならたったの100円で買えるのが嬉しいです。

気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。