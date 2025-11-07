100均に進化系出てたよ〜！ホムセンで買ったら700円級？！話題のお弁当箱
商品情報
商品名：おにぎりランチボックス
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：181×98×50mm（外寸）
販売ショップ：セリア
JANコード：4965534356312
忙しい日のお弁当作りに！セリアの『おにぎりランチボックス』
ランチにお弁当を作って持って行く場合、お弁当箱の形やサイズ選びが重要だったりしますよね。
セリアには安くて機能的なお弁当箱が揃っていて、ホームセンターで買うよりもずっと安く済むので助かります。
お弁当グッズ売り場で見つけた『おにぎりランチボックス』は、一風変わった形が特徴的。
おにぎり型の中子付きで、ごはんを詰めるだけで手早くおにぎりが作れるから、忙しい日のお弁当作りにぴったりです。
ごはんの目安量は約150g、お茶碗1杯分くらいです。
ごはんを詰める前にラップを敷くと、あとで取り出しやすいですよ。
ふんわり軽く詰めると持った時に崩れやすいので、軽く押し固めながら詰めるのがおすすめです。
ごはんを詰めるだけでおにぎりが完成！シンプル構造で洗いやすさも◎
おにぎりと一緒におかずも詰めてみました。中子が仕切りとなるので、おにぎりに触れることなくおかずを詰められます。
おにぎりにおかずの汁が付着していて手が汚れちゃった…なんて心配も少ないです。
お弁当箱本体と中子は食器洗浄機・乾燥機・電子レンジに対応しているのも嬉しいポイント。
中子は取り外し可能なので、使用後も洗いやすく、使い勝手よし。おにぎり単品を作るときの型としても活用できます。完成したおにぎりは小さめサイズで軽食にぴったりです。
以前セリアで購入した『おにぎりランチケース』も、ごはんを詰めるだけでおにぎりが作れるタイプ。
三角のポケットにはちょっとしたおかずや香の物、調味料のタレビンなどを入れられます。
このお弁当箱も便利でしたが、今回ご紹介した『おにぎりランチボックス』は、フタのバックルがない分、作りがシンプルで洗いやすいのが高ポイントでした！
ホームセンターで買ったら700円はしそうな機能的なデザインなのに、セリアならたったの100円で買えるのが嬉しいです。
気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。