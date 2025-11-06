杉浦太陽、辻希美との“結婚の決め手”になったこと「自分の中ですごく大きくて」

11月5日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。妻・辻希美との“結婚の決め手”について語った。

今回の動画では、杉浦がInstagramで募集した、さまざまな“結婚の決め手”についてトークする企画を公開。

この中で、杉浦は自身について、「ちなみにうちはお付き合いして1年ちょいで結婚したんですけど、実家、ジジとババとお正月過ごしたんですよ、のん（辻）ももちろんそうやけど。相手方のご両親と一緒にいて落ち着くと思った。っていうのは自分の中ですごく大きくて」と、辻の両親と過ごした時間が決め手だったと明かした。

また、「のんに関しては、言ったことあると思うんですけど、うちの実家来た時に『まず線香をあげさせてください。手を合わさせてください』って言ったのが大きかったかなぁ」と、辻の行動についてもコメント。

そして、「自分たち2人プラスアルファ両家の親のことって絶対ついてくるから。その関係性を大事にできるっていうのはうちはデカかったです」と話していた。