海外不動産投資家の宮脇さき氏が実感「住み込みメイドは圧倒的コスパ」 海外移住の快適さと落とし穴に迫る

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「富裕層だけが有効活用するサービス！税金対策・節税以外の海外移住のメリットはこれ！」と題した動画で、海外生活での「住み込みメイドさん」活用の実態とそのメリット・デメリットについて語った。動画冒頭で「海外では住み込みメイドさんが一般的で圧倒的にコスパがいい」と独自の見解を示し、日本の視聴者に新たな価値観を投げかけた。



宮脇氏は、実際に自らの海外移住経験に触れ、「最初は通いのメイドさんから始めたが、最終的には住み込みの方が良かった」と経緯を明かす。その理由を「時間を気にせず家事やペットの世話、育児までお願いできる。仕事や予定で忙しい時も気兼ねなく任せられ、精神的にもすごく楽」と語る。特に「通いのメイドさんに比べてコスパが圧倒的に良い」とし、「住み込みは家や食事を提供する分、トータルコストが安くなるため一般家庭でも十分活用できる」と強調した。



一方で、「信頼できる人でないと危険。物を盗まれたり、トラブルも多いというのが住み込みのデメリット」とも率直に告白。「少しでも違和感を感じたらすぐに切るのが大事」「安さに飛びつくだけではダメ。適切な待遇をしないと結果的にトラブルになる」と注意を促した。さらに、自身の経験から「フィリピン、ミャンマーなど様々な国籍の方を雇ってきたが、『こうしたい』という希望や家庭のルールを最初に明確にし、契約もきちんと残すことが重要」と採用時のポイントを挙げた。



国による法整備や文化の違いについても解説し、「ドバイやシンガポール、香港は制度がしっかりしているが、国によって厚遇・保護の度合いが違う。信頼できるエージェントを通すのがおすすめ」とアドバイス。「日本人はメイドさん文化にあまり馴染みがないかもしれないが、一度経験してみると海外生活の快適さの理由が分かる」と述べ、「メイドさんと暮らす快適さに慣れると、日本への本帰国を嫌がる駐在妻・駐在家族も多い」と実情も明かした。



最後の最後に宮脇氏は、「メリットもデメリットもあるが、海外在住の方やこれから移住を考えている方は一度試してみるのもアリ」と語り、動画を締めくくった。