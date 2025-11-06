2022年12月28日の記事を編集して再掲載しています。

パーツ販売はないから、このスタイルが欲しいならフルカスタムモデルとして手に入れないとならないのよ。

古くから仕事の足として、近年はファッショナブルなパーソナルコミューターとして人気のホンダ スーパーカブ。その印象を一部に残したまま、まるで60年代のカスタムバイクのような仕上がりとしたのが、タイのカスタムショップK-SPEEDが手がけた「K-SPEED CUB」です。ブランド名をそのまま車名としたあたり、これは自社を代表する作品だという意気込みが伝わってきますね。

外装はまるごと全とっかえ。チリがばちりと合ったカウルや、ディッシュ化されたホイールにファイヤストンっぽいトレッドの太タイヤ。実用性重視だからこその可愛らしさがあったスーパーカブの雰囲気は一掃され、高価なカスタムバイクだなあという印象があります。

そんなK-SPEED CUBのお値段は…130万8000円です。（たぶんタイからの）配送料込みの価格とはいえ、原付バイクの価格としてはズバ抜けています。

でも、細部に至るまで磨き上げられたようなボディワークは、排気量じゃ判断できない価値を醸していますよね。

どこまでも丁寧に、手抜かりない仕事は高い価値を生むんだ。ということも教えてくれるK-SPEED CUB。誰もが買えるバイクではありませんが、工芸品として一度実物を見てみたいものです。

