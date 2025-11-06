高級外車との2ショットに反響多数！

2025年10月2日、歌手の長渕剛さんが自身のインスグラムを更新し、高級外車との2ショットを披露しました。

長渕さんとその愛車の存在感にユーザーから多数の反響が寄せられています。

長渕さんの高級外車って？（Photo：時事 富士山麓での10万人オールナイトライブ開催発表会見にて）

【画像】超カッコいい！ 「長渕剛」×「高級外車」を画像で見る！

長渕さんは投稿の前日に大阪城ホールで全国ツアー「7 NIGHTS SPECIAL」の初日公演を開催しており、投稿では「快晴の大阪の街を気分良く車を走らせて大阪城ホールへ入った！」「気分が良かったぜ！ 今日は昨日を上回るステージをやる！ 待ってるぞ！！」と意気込みを綴っていました。

写真に収められているのは、黒のボディカラーが際立つ左ハンドルのアストンマーティン「DBS V12」。2007年に登場し、映画「007」にも登場したことで知られるこのモデルは、新車価格が3000万円を超えるフラッグシップ級のグランドツアラーです。

エクステリアは艶やかなブラックで統一され、フロントからリアにかけて流れるようなフォルムが特徴。スポーツカーとしての力強さとラグジュアリーな存在感を兼ね備えています。

インテリアはダークレッドレザーとブラックのステアリングが美しく調和し、こだわりの詰まった空間に仕上がっています。

パワートレインは6リッターV型12気筒エンジンを搭載し、最高出力517PS、0-100km／h加速は約4.3秒。高い動力性能と快適な乗り心地を両立しています。

現在は生産終了モデルですが、中古市場でも高値で取引される希少性の高い一台です。

※ ※ ※

長渕さんの投稿には、「渋すぎる」「かっこいい、反則級」といった称賛の声が続出。また、愛車に対しても「すごい車」「3000万円超えってマジか…」「こんな車、憧れしかない」と驚きの声が広がっています。

「さすが兄貴」「こんな車に乗りたい！」と、長渕さんのライフスタイルに憧れる声も多く寄せられました。

長渕さんのステージ上のパフォーマンスはもちろん、移動スタイルや愛車の選び方にも注目が集まりそうです。