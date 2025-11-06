ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「ディズニー・アニメーション」の最新作『ズートピア２』を2025年12月5日(金)より劇場公開！

前作に続きジュディ役の上戸彩さん、ニック役の森川智之さんらに加え、この度、ズートピアの新たな仲間たちを演じる日本版声優が決定しました。

郄嶋政宏さん、柄本明さん、熊元プロレスさん、ジャンボたかおさん、高木渉さん、梅沢富美男さんら豪華キャストが、US本国のオーディションを経て決定しました。

公開日：2025年12月5日(金)

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台にした「ズートピア」シリーズ。

待望の最新作『ズートピア２』では、ウサギの警官ジュディ役の上戸彩さん、キツネの相棒ニック役の森川智之さんの続投に加え、ヘビの指名手配犯ゲイリー役に下野紘さん、オオヤマネコの御曹司パウバート役に山田涼介さんが抜擢されるなど、続々と新情報が解禁されました。

今回、さらに『ズートピア２』の謎に関わってくる新たな仲間たちの日本版声優が決定！

US本国のオーディションを経て、郄嶋政宏さん、柄本明さん、熊元プロレスさん、ジャンボたかおさん、高木渉さん、梅沢富美男さんら、バラエティ豊かな実力派の声優陣が出そろいました。

ウィンドダンサー（CV：郄嶋政宏）

俳優から政治家に転身し、カリスマ性で人々を魅了する馬の市長「ウィンドダンサー」役は、俳優の郄嶋政宏さんに決定！

郄嶋さんは

「前作『ズートピア』を観た時に、なんて深い作品なんだろうと感動したので、オーディションの声がかかった時はむちゃくちゃ嬉しかったですね。受かった時はもう大興奮でした！」

と出演の喜びをコメント。

また、馬好きならではの収録エピソードとして

「自分がいつも乗馬している最中の馬との語らいの声や馬のいななきをアフレコする時に入れすぎちゃって、監督に「ちょっと、馬感を減らしてください」と言われたこともありました（笑）」

と明かしました。

ズートピアに隠れ住むトカゲの重鎮「ヘイスース」役は、俳優の柄本明さんが担当します。

「ヘイスース」は、本作最大の謎である「ズートピアには爬虫類がなぜいないのか？」のカギを握るヘビ・ゲイリーの手がかりを知る重要な役どころです。

ディズニー作品初参加となる柄本さんは、その魅力について

「やっぱり絵や動きが可愛らしいですよね。そういったものを見ると笑顔になるんじゃないでしょうか」

と語りました。

ホグボトム警部（CV：熊元プロレス）

謎多きゲイリーを逃がしてしまったジュディたちを追いつめる、実直な腕利きのイノシシの警部「ホグボトム警部」役には、お笑いコンビ＜紅しょうが＞の熊元プロレスさんが決定！

熊元さんは

「母親がディズニーが大好きで、家もディズニーランドのようにしてくれていていました」

と幼い頃の思い出を振り返りました。

演じる「ホグボトム警部」との共通点については

「共通点は迫力ですかね（笑）。（中略）私のことを知ってくれたうえで選んでくれたのかな？と思うくらいに通じるものがあったので嬉しかったです」

と喜びを明かしています。

ラス（CV：ジャンボたかお）

ズートピアに隠された秘密の場所へ案内をする、おおらかで頼れるセイウチの船長「ラス」役は、お笑いコンビ＜レインボー＞のジャンボたかおさんです。

ジャンボさんはディズニー作品の魅力について

「面白いのはもちろんですが、ちゃんと大笑いできるのが本当にすごい」

と芸人目線でコメント。

自身が演じるキャラクターについては

「ほぼ“ジャンボ”と言っていいんじゃないですかね」

「震えるぐらいしっくりきました」

と、キャラクターとの高いシンクロ度合を明かしました。

犯罪組織のボスのアリクイ「アントニー」役は、声優の高木渉さんに決定しました！

高木さんは『カールじいさんの空飛ぶ家』のガンマ役などでディズニー作品に出演していますが、前作『ズートピア』は一観客として楽しんだとのこと。

「とにかく絵が素敵で引き込まれます。物語と音楽もいいし、本当に続編に出られて嬉しかったです」

と本作に出演できる喜びを語っています。

ミルトン・リンクスリー（CV：梅沢富美男）

街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家「ミルトン・リンクスリー」役は、俳優の梅沢富美男さんが務めます。

「ミルトン・リンクスリー」はズートピア創設者一族の長で、先日解禁された山田涼介さん演じる「パウバート」の父でもあります。

梅沢さんは本作で人生初のオーディションを経験したと明かし、

「ウキウキしながら声を入れて、本国の方にOKもらった時はもう天にも昇るような気持ちでした！」

と喜びを語りました。

役どころとの共通点については

「ただ一つ言えるとしたら、とっても優しいお父さんなところです」

とコメントし、家族の物語へも期待が高まります☆

個性豊かな新キャラクターたちが、ジュディとニックの物語にどう関わってくるのか。

豪華日本版声優陣の決定で、ますます公開への期待が高まります！

2025年12月5日(金)劇場公開、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の紹介でした。

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

