11月8日、立川ステージガーデンで開催されるビクターエンタテインメント主催の新たなフェス『Brewin’ Groove Festival』の場内マップ、およびフード情報が明らかになった。

本フェスでは、『CRAFTROCK FESTIVAL』を手がけるCRAFTROCK BREWINGがセレクトしたクラフトビールを片手に、ジャンルを超えたグッドミュージックを奏でるアーティストたちによるライブ体験を味わうことができる。

2ステージ制となっており、ホール内にある「HALL STAGE」では、小山田壮平 BAND、SHE'S、CENT（セントチヒロ・チッチ）、SOIL&“PIMP”SESSIONS、藤巻亮太、Penthouseが登場。芝生エリアの「GREEN STAGE」では、社長（SOIL&“PIMP”SESSIONS）、つじあやの、寺中友将（KEYTALK）、天々高々、てんぷらDJアゲまさ（KEYTALK）、オープニングアクトとしてニイナ、琳子が出演する。

GREEN AREA内にはクラフトビール6店と、フード3店のキッチンカーが並ぶ。『Brewin’ Groove Festival』スペシャルブースのキッチンカーでは、カレー好きでお馴染みのCENTのセントチヒロ・チッチ監修のブレンドスパイスを使用した会場限定オリジナルビリヤニを提供。

さらに、味の素（株）「Cook Do®」キッチンカーでは、「Cook Do®」＜極（プレミアム）麻辣麻婆豆腐用＞を使用した“麻辣麻婆豆腐丼”を、ブルワリー「CRAFTROCK BREWING」併設のブリューパブ「CRAFTROCK BREWPUB&LIVE」のキッチンカーでは、店舗で提供しているアメリカンフードをベースにした「バターミルクフライドチキン」や「フライドチキンラップサンド」が提供される。

また、オフィシャルグッズ売場には「d払い優先レーン」が設置され、フェス内でd払いを利用するとグラウラーが当たる抽選会に参加できる。初めての方はd払い初期設定で200dポイントもプレゼントされ、NTTドコモブースでの抽選や初期設定サポートなども行うことができる。

チケットはRakutenチケット、イープラス、チケットぴあ、セブンチケット、ローチケで一般発売中。チケット販売の詳細はオフィシャルサイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）