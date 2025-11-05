ダイソー110円のアイテムで「インナーのストラップがズレ落ちる」ストレスを解消！チラ見えしなくて優秀
インナーの肩ストラップがズレ落ちて、何度も直さなければならない…。そんなプチストレスを解消してくれる便利なアイテムが、ダイソーの「ストラップ用ズレ防止テープ（スリムサイズ）」。肌とインナーにはるだけで、ストラップのズレ落ちを防止できる優れものです。今回はESSEオンラインライターが実際に使ってみた感想を詳しくレポートします。
“ストラップのズレ落ち”を解消する、ダイソーの便利グッズ！
キャミソールや、タンクトップなどのインナーを着ているとき、肩のストラップがズレ落ちてくると、ちょっとしたストレスになりますよね。
とくに、ストラップの長さを調整できなかったり、滑りやすい素材のものだったりすると、腕を動かすたびにズレてしまい、直そうとしても場所・人の目が気になることも…。
そんなときにダイソーで見つけたのが、肌とストラップをピタッととめる両面テープ「ストラップ用ズレ防止テープ」。
第一印象は、正直…“映え”商品ではなかったけれど、一度使ったら手放せなくなってしまいました！
●ささやかな気遣いが好印象
「ストラップ用ズレ防止テープ」は、キャミソールやタンクトップ、ブラジャーなどを着るときに活躍する透明タイプの両面テープ。テープをストラップの内側と肌にはり、ズレないようにピタッとくっつけて使います。
パッケージをあけると、透明のはくりフィルムにテープがズラッと30枚。
左右のストラップに1枚ずつ使うとして、1回に必要なのは2枚。ザッと15回は使える計算です。
テープは、20mm×6mmと細長い印象。細いストラップの下からはみ出しにくいスリムタイプは、チラ見えすることがなく、安心して使えるところが高ポイントです。
試しに1枚はがしてみると、四すみが丸くなっているのがわかります。角がとがっていると、チクチクと刺激になることがあるから、ささやかな気遣いがうれしいですね。
テープの厚さは1mm程度ですが、ペラペラではなく少しコシがある感じ。粘着力は、一般的な文房具の両面テープよりも強力で、ちょっとのことでははがれなそう。いい意味でのベッタリ感に、期待が高まります。
テープがしっかり隠れるから、仕込みがバレない！
ここからは、パッケージ裏面の使用方法を参考に「ストラップ用ズレ防止テープ」を使っていきます。
まずは、使用する部分の肌の水分・油分をふき取ります。
傷や炎症、かゆみなどがある部分には使用できないので、ここでチェックしておきましょう。続いて、インナーのストラップにテープをはります。
透明のはくりフィルムを切り取り線に沿ってゆっくりはがします。テープ部分を押さえながらはがすのがコツ！
切り取り線に対して、短い側からゆっくりはがすとテープがグシャッとせず、失敗しにくかったです。
切り離したら、ストラップに対して縦にテープをはります。
肩の位置にはってもいいのだけれど、バッグを肩がけすることが多く、摩擦ではがれるのが気がかりな筆者は、肩よりも前の位置にペタッ。
ここで、白いはくり紙をはがします。
どこにテープをはったのか、自分でも見失ってしまうほどなじんでいます。
ちなみにこのタンクトップは、ストラップの横幅が2cmほど。テープは余裕で隠れます。
あとは、両面テープのもう片面を肌にはりつければ仕込み完了。手で数秒押さえると、密着度が上がる気がします。
筆者は白いはくり紙をはがしてからタンクトップを着たけれど、テープに髪などがつくのが心配な人は、先にタンクトップを着てからはがしてもよさそうです。
テープはもちろん見えません。腕を上げ下げしても、粘着感や引っぱられる感覚がなく、思っていたよりもはるかに快適！ 1日の終わりには、テープではりつけていることをすっかり忘れていました。
手でストラップを軽く引っぱる程度なら問題なかったけれど、そこはテープなので、強く引っ張るとさすがにはがれます。
インナーの素材や汗のかき具合によってはがれるのが心配なときは、テープを縦に2枚はることもあります。
ストラップは、電車のつり革から手を離した時や食事中など、日常のちょっとした動作でズレ落ちてきがち…。一方で、テープでしっかりとまっている安心感がある場合、動きを気にしなくていいからストレスにもなりにくかったです。
唯一失敗した…と思ったのは、ストラップの縫い目部分にテープをはってしまったこと。粘着力が強いので、はがすときに糸がほつれる恐れがあります。
これからの季節は、ゆったりシルエットのニットを着ることもありますよね。前かがみになったときの胸もとの開き対策には、同シリーズの「服ズレ防止テープ」もおすすめです。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください