自動車レースの最高峰とされるF1の日本グランプリ決勝が2026年3月29日に三重県内の鈴鹿サーキットで行われたが、終了後にコース内の看板を勝手に持ち出す人が続出したと、X上で写真が投稿されて波紋が広がっている。その一部は、外国人とみられるといい、電車の中に持ち込む姿もあったという。サーキットの運営会社は、「投稿は確認していますが、詳細は答えられません」と取材に話した。「ダメに決まっとるやろがい」「泥棒ですよ