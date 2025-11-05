「行き先はドジャース？」カブス今永昇太のFA報道に“驚愕”の声続々「できればメジャーで頑張ってほしいけど」

今永昇太が衝撃のFAとなった(C)Getty Images

カブスの今永昇太がFAになったという報道が駆け巡った。現地時間11月4日、複数の米メディアが報じている。

『MLB公式サイト』によれば、「カブスがショウタ・イマナガとの2026−28年の球団オプションを破棄し、その結果、イマナガも選手オプションを破棄してフリーエージェントになった」という。

これにはSNS上のファンから「今永先生FAなん！！」「今永さんFAするんだ！ 行き先はドジャース？それとも他球団か残留？」「今永FAかぁ 来季はどこのチームでプレーするんだろうね」「できればメジャーで頑張ってほしいけど、戻ってくるならベイスターズに戻ってきてほしいわね」と、驚きの声など多くの反響が寄せられていた。

今永はメジャー1年目の昨季は29試合で防御率2.91、15勝をマーク。今季はケガもあり25試合で9勝8敗、防御率3.73の成績でレギュラーシーズンを終えると、ポストシーズンでは2試合で防御率8.10と振るわなかった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]