攻めて攻めて、攻めまくった。11月4日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が登板。リーチ9回、アガリ5回の猛攻で今期4勝目を飾った。

【映像】永井孝典、圧勝の決定打！余裕で決める親跳満

序盤から強烈な一撃を放った。当試合は起家からセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、永井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）の並びで開局。東1局、永井は恵まれた牌牌を無駄なく打ち進め、いきなりリーチ・ツモ・平和・赤・ドラ2・裏ドラの跳満・1万2000点をアガった。

親番の東3局では、浅井が鳴きで牽制する中、負けじとリーチを宣言。見事にアガリ牌を手繰り寄せ、リーチ・ツモ・平和・赤・ドラ・裏ドラの親跳満・1万8000点を成就させた。テンパイ流局で迎えた東3局2本場では、リーチ・ツモ・平和・ドラの7800点（＋600点、供託2000点）を加点。持ち点を6万6400点まで増やした。

その後は黒沢が追い上げるも、南2局1本場ではリーチ・ツモ・赤・裏ドラ2の満貫・8000点（＋300点、供託1000点）を獲得。再びリードを広げると、オーラスでは3巡目にリーチをかけ、リーチ・一発・タンヤオ・平和・赤2・ドラの跳満・1万2000点で自ら幕を閉じた。圧巻の跳満3回。持ち点6万7100点の大勝だ。

この日、チームメイトの二階堂亜樹（連盟）は自団体の対局、内川幸太郎（連盟）はパブリックビューイング「全国一気通貫ツアー」に参加、勝又建志（連盟）は虫垂炎で入院中ということもあり、控室には永井のみだった。試合後、永井は「やったるぞという気持ち半分、不安な気持ち半分で会場入りしました」と発言。「今日は僕1人と決まっていたので（Xで）呟いたところ、 本当にたくさんの方から応援リプをいただきまして、すごいパワーになりましたね」と感謝した。

「今日、本当に1人で孤独だったんですけども、見えないところでたくさんの方に応援していただいてるんだなと、すごく実感できました。そのおかげで思い切って自分らしい麻雀を打つことができました」。ファンにメッセージを送り、ポーズを決めた永井の腕にはチームメイトたちのリストバンド。「メンバー分を付けて今日は戦いました」。今期から加入した新人Mリーガーが、優勝を目指してチームをけん引する。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）6万7100点／＋87.1

2着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万4100点／▲5.9

3着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）1万500点／▲29.5

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）8300点／▲51.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

