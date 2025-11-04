クマ出没急増、初の２万件超え・６０００頭捕獲…今年度上半期は過去最悪のペース

環境省は４日、今年度上半期（４〜９月）の全国のクマの出没件数は２万７９２件（速報値）だったと発表した。

２０２４年度同時期の１万５８３２件を大幅に上回り、統計の残る０９年度以降では最悪のペースとなっている。今年度上半期の捕獲数も６０６３頭（同）と０６年度以降、最多だった。

環境省によると、警察への通報件数や市町村からの情報などをまとめた出没件数は、初めて上半期で２万件を超えた。件数を公表していない北海道を除く都府県別でみると、最多は岩手の４４９９件で、秋田４００５件、青森１８３５件、山形１２９１件と続いた。東北地方だけで６割を超えている。

また、捕獲数６０６３頭（北海道を含む）は２４年度１年間の５３４５頭を超え、人身被害が過去最悪だった２３年度上半期の５５５０頭も上回っている。６０６３頭のうち、５９８３頭は駆除されている。

秋田では９８６頭が捕獲されたが、鈴木健太知事は先月の記者会見で、捕獲数は１０００頭に達したと明らかにした。県によると、人里での出没が増え始めた６月頃から増えたといい、「危険が生じている以上、上限を超えても対応せざるを得ない」（担当者）という。