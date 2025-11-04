【あだち充画業55周年記念】『タッチ』ほか5作品コラボメニューを「Cafe Lish」で楽しもう
数々の名作漫画を生み出してきたあだち充の画業55周年を記念して、東京・神保町「Cafe Lish」にて『タッチ』『MIX』『みゆき』『ラフ』『H2』の名作コラボメニューが集結！ 大人気コミックスケーキや名作主人公ラテなど、ここだけの特別メニューを楽しもう。
☆名作揃いのコラボメニューなどイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
11月6日（木）から12月26日（金）までの期間限定で、小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にてコラボレーション企画が実施される。
本企画は、小学館による「あだち充画業55周年」の連動企画として開催されるもので、「あだち充画業55周年」を記念した名作揃いのメニューがラインナップされている。
『タッチ』をはじめ、『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』など、世代を超えて愛される名作をテーマに、作品の世界観を表現したオリジナルメニューをご用意。
名作コミックスが、まるでそのままスイーツになったかのような特製「選べる表紙のコミックスケーキ」は、大胆にプリントした表紙デザインと、ボリュームたっぷりの仕上がりで、ファン心をくすぐる。
6人の主人公とパンチをラテアートで描いた、ホットチョコレートは、作品の世界を感じながら、心まであたたまるひとときをお楽しみいただける。
「投馬の直球勝負野球カレー」はグラウンドを模したカレーに、ホームベース型のチーズをオン。グローブとバットに見立てたチキンカツとエビフライを添えた豪快な一皿は、投馬のように力強く真っすぐな ”直球勝負” の味わい♪
喫茶店「南風」のぬくもりを感じる、彩り豊かな「南風のボリュームミックスサンドイッチ」は紫キャベツやたまごをたっぷり重ねた断面映えする一品。穏やかな午後のひとときをどうぞ。
スイーツとしては「パンチのモンブランパフェ」をご用意。パンチの愛らしい表情をモンブランで表現した、遊び心あふれるパフェで、なめらかなマロンの甘みとクリームのハーモニーに、思わず笑顔になるスイーツに仕上がっている。
そのほか、各作品のヒロインをイメージした「ヒロインドリンク」もラインナップ。ヒロインのイラストがデザインされたストロータグとあわせて楽しんで。
また、「あだち充画業55周年×CafeLish」のメニューをご注文いただいたお客様には、オリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント！ ステッカーは、それぞれ1メニューのご注文につき1枚をランダムで贈呈、全5種類がご用意されている。
店内には印象的なシーンを散りばめた装飾が施され、あだち充作品の世界に包まれるような空間に。さらに、ここでしか手に入らないあだち充グッズも販売予定となっている。
ファンにはたまらない、 ”あだち充の青春と名作の軌跡を味わう” 特別な空間をご満喫あれ。
あだち充画業55周年を記念した公式特設サイトが公開中。作品やキャラクターの魅力を振り返る企画が展開されているので、ぜひこちらもチェックしてみてね。
（C）あだち充／小学館
☆名作揃いのコラボメニューなどイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
11月6日（木）から12月26日（金）までの期間限定で、小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にてコラボレーション企画が実施される。
『タッチ』をはじめ、『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』など、世代を超えて愛される名作をテーマに、作品の世界観を表現したオリジナルメニューをご用意。
名作コミックスが、まるでそのままスイーツになったかのような特製「選べる表紙のコミックスケーキ」は、大胆にプリントした表紙デザインと、ボリュームたっぷりの仕上がりで、ファン心をくすぐる。
6人の主人公とパンチをラテアートで描いた、ホットチョコレートは、作品の世界を感じながら、心まであたたまるひとときをお楽しみいただける。
「投馬の直球勝負野球カレー」はグラウンドを模したカレーに、ホームベース型のチーズをオン。グローブとバットに見立てたチキンカツとエビフライを添えた豪快な一皿は、投馬のように力強く真っすぐな ”直球勝負” の味わい♪
喫茶店「南風」のぬくもりを感じる、彩り豊かな「南風のボリュームミックスサンドイッチ」は紫キャベツやたまごをたっぷり重ねた断面映えする一品。穏やかな午後のひとときをどうぞ。
スイーツとしては「パンチのモンブランパフェ」をご用意。パンチの愛らしい表情をモンブランで表現した、遊び心あふれるパフェで、なめらかなマロンの甘みとクリームのハーモニーに、思わず笑顔になるスイーツに仕上がっている。
そのほか、各作品のヒロインをイメージした「ヒロインドリンク」もラインナップ。ヒロインのイラストがデザインされたストロータグとあわせて楽しんで。
また、「あだち充画業55周年×CafeLish」のメニューをご注文いただいたお客様には、オリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント！ ステッカーは、それぞれ1メニューのご注文につき1枚をランダムで贈呈、全5種類がご用意されている。
店内には印象的なシーンを散りばめた装飾が施され、あだち充作品の世界に包まれるような空間に。さらに、ここでしか手に入らないあだち充グッズも販売予定となっている。
ファンにはたまらない、 ”あだち充の青春と名作の軌跡を味わう” 特別な空間をご満喫あれ。
あだち充画業55周年を記念した公式特設サイトが公開中。作品やキャラクターの魅力を振り返る企画が展開されているので、ぜひこちらもチェックしてみてね。
（C）あだち充／小学館