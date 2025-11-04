【モスバーガー×マイメロディ&クロミ】コラボおもちゃ付きセット、期間限定で11月12日から
ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーションを2025年11月12日(水)から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて期間限定で実施する。第1弾として、モスワイワイセットおよび低アレルゲンメニューのセット購入で、コラボおもちゃを選べる。
コラボおもちゃは全5種類。マイメロディまたはクロミの「ボールペン」、2人一緒の「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、クロミの「ポーズあわせゲーム」をラインアップ。対象セット1つにつき、好きなおもちゃを1つ選べる(数量限定/なくなり次第終了)。
◆ボールペン(マイメロディ)
◆ボールペン(クロミ)
◆おてがみセット
◆ミニタオル(マイメロディ)
◆ポーズあわせゲーム(クロミ)
ポーズあわせゲーム(クロミ)〈提供概要〉
◆提供期間:2025年11月12日(水)〜2026年2月下旬 ※数量限定･なくなり次第終了
◆対象店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)〈対象となるセット(価格はすべて税込)〉
◆ワイワイバーガーセット 540円
◆ワイワイチーズバーガーセット 580円
◆ワイワイモスチーズバーガーセット 610円
◆ワイワイナゲットセット 660円
◆米粉ポークサンド(低アレルゲン)セット 380円
◆米粉ポークロール(低アレルゲン)セット 380円
ポークロール＜米粉＞〈キャラクター紹介〉
◆マイメロディ
すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。誕生日は1月18日。
◆クロミ
自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中!誕生日は10月31日。
