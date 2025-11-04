【モスバーガー×マイメロディ&クロミ】コラボおもちゃ付きセット、期間限定で11月12日から

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーションを2025年11月12日(水)から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて期間限定で実施する。第1弾として、モスワイワイセットおよび低アレルゲンメニューのセット購入で、コラボおもちゃを選べる。

コラボおもちゃは全5種類。マイメロディまたはクロミの「ボールペン」、2人一緒の「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、クロミの「ポーズあわせゲーム」をラインアップ。対象セット1つにつき、好きなおもちゃを1つ選べる(数量限定/なくなり次第終了)。

〈コラボおもちゃ一覧〉

◆ボールペン(マイメロディ)

ボールペン(マイメロディ)

◆ボールペン(クロミ)

ボールペン(クロミ)

◆おてがみセット

おてがみセット

◆ミニタオル(マイメロディ)

ミニタオル(マイメロディ)

◆ポーズあわせゲーム(クロミ)

ポーズあわせゲーム(クロミ)

〈提供概要〉

◆提供期間:2025年11月12日(水)〜2026年2月下旬 ※数量限定･なくなり次第終了

◆対象店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

〈対象となるセット(価格はすべて税込)〉

◆ワイワイバーガーセット 540円

ワイワイバーガーセット

◆ワイワイチーズバーガーセット 580円

ワイワイチーズバーガーセット

◆ワイワイモスチーズバーガーセット 610円

ワイワイモスチーズバーガーセット

◆ワイワイナゲットセット 660円

ワイワイナゲットセット

◆米粉ポークサンド(低アレルゲン)セット 380円

ポークサンド＜米粉＞

◆米粉ポークロール(低アレルゲン)セット 380円

ポークロール＜米粉＞

〈キャラクター紹介〉

◆マイメロディ

すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。誕生日は1月18日。

マイメロディ

◆クロミ

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中!誕生日は10月31日。

クロミ

■公式サイト