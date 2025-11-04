ヘッドロココ登場！全国の酒とビックリマンがコラボ「JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉」第２弾発売
ビックリマンと全国6社の酒類メーカーがタッグを組みスタートした企画、ビックリマン地方創生プロジェクト『JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉』。
限定シールも登場！全国のお酒とビックリマンがコラボした「JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉」発表
9月、10月に登場した第一弾に続き、第二弾がいよいよ発売されます。
『JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉』では、1985年から発売されたビックリマン〈悪魔VS天使シリーズ〉に登場した人気の”ヘッド”たちが、それぞれの酒類メーカーの商品、地元色を彩った、描き下ろし(かきおろし)の装いで登場。1本（１セット）に、限定BIGビックリマンシール1枚付きます。
2025年11月、12月に発売される第二弾では、久米仙酒造株式会社と、網走ビール株式会社の商品が登場。
≪悪魔：西日本≫久米仙酒造株式会社（沖縄県）
ウイスキー：沖縄ISLAND BLUE×サタンマリア
11月21日発売予定
≪天使：東日本≫網走ビール株式会社（北海道）
ビール類：流氷ドラフト×ヘッドロココ
12月12日発売予定
なお、最終の第３弾（2026年１月、２月） では、千代の園酒造株式会社と、上閉伊酒造株式会社の商品が登場予定となっています。
JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉