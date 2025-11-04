この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神タイガースのレジェンド・掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネル『掛布雅之の憧球』にて、2025年の日本シリーズ総括を行った。動画は11月2日収録、「日本一を目指してキャンプから始めて欲しい」と熱いエールを送りつつ、阪神の課題や今後の展望について語った。

今回の動画では、報知新聞の島尾浩一郎氏を交え、阪神とソフトバンクの日本シリーズを振り返り。「まさか甲子園で決まるとは思っていなかったよね。ソフトバンクが3連勝するとは…」と驚きをにじませた掛布氏。試合前から両チームの防御率や打線の数字を比較し、「数字のゲーム。1点か3点の勝負になるなと考えていた」とシリーズの特徴を分析した。

阪神打線のウィークポイントとして「6番、7番バッターの差」を繰り返し強調。「6番が弱いから、その答えがシーズン中からも見えていた。短期決戦はデータ野球のぶつかり合い。ソフトバンクはそこを突いてきた」と指摘し、6、7番の打力強化の重要性を説いた。また、「ホームランが全く出なかったことが、敗因の大きな一因」とし、「ソフトバンクのクリーンアップは5本。その差が決定的だった」と語った。

さらに藤川球児監督の采配についても言及。「今の段階でリーグ連覇の可能性は50％以上。その戦力がある」としながらも、「悔しい甲子園3連敗が、藤川監督をさらに成長させるはず」とポジティブに評価。「負けて良かったとは言えないけど、その悔しさが来季の財産。小久保監督のように“勝つことだけ”を常に追い求めて欲しい」とエールを送った。

動画の締めくくりでは、「来年はリーグ優勝ではなく、キャンプから“日本一”を明確な目標に」と繰り返し強調。「2026年を見据えて、今からスタートを切って欲しい」とチームへの期待を語り、総括を終えた。

