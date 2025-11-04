恐怖！プレミアリーグの20代スター選手を銃で脅迫した容疑で代理人が逮捕される

日本代表選手を含めてスター選手たちがプレーする世界最高峰のイングランド・プレミアリーグ。

『BBC』によれば、そのプレミアリーグでプレーする選手を拳銃で脅迫した容疑で代理人が逮捕される事件が起きたという。

20代の選手は、今年9月6日にロンドンで被害に遭った。

銃で脅されたという通報を受けて、23時過ぎに警察が出動。9月8日に31歳の容疑者が銃器所持、恐喝、無免許運転の疑いで逮捕された。

当該選手は法的な理由で身元が公表されないが、『おそろしい』体験だったようで、所属クラブもこの事件を把握している。

逮捕された人物は、他の男性に対する脅迫・恐喝の容疑もあるというが、どちらの事件でも負傷者は報告されていない。

『The Sun』によると、逮捕されたのは、イングランド代表選手も顧客に持つトップエージェント。

ロンドンの繁華街を友人と歩いていた際に被害に遭ったという20代の選手は、6000万ポンド（121.5億円）もの評価を受けるスターだそう。また、当該代理人が住んでいた自宅は、200万ポンド（約4億円）相当の邸宅だとか。

現在、ロンドン警視庁が捜査を行っているが、容疑者は当該選手と接触しないことを条件に保釈されている。また、警察は、当該代理人が選手所属クラブの練習場を訪れることも禁止したという。