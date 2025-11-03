¡ÚÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Û¥¥é¥Ã¥¥é¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼çÂê²Î¾ðÊó¸ø³«¡ª
2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¡£¥¥é¥Ã¥¥é¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F¡¿ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F¡¿ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜÀ¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Èà¤ò¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï¿À¡ª¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¦¤¿¤²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢¿ä¤·¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¶¦´¶É¬»ê¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F¡¿ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤ÇÅÐ¾ì¡£¹ë²Ú¤Ê¥é¥á»É繡¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¥é¥¥é¤ÎÆÃÊÌ°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë ¡É¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤Îµ±¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ë¤â¡¢F¡¿ACE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«--¤³¤¦¤´´üÂÔ¡£
¤½¤ó¤ÊF¡¿ACE¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢ºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥ÉÃ´Åö¡¦Ê¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î»²ÀïÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¿Ê¹¤¯¤ó¤¦¤Á¤ï¤ò·Ç¤²¤ë¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¤Ï¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇ®µ¤¤È¹âÍÈ´¶¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¿·¤¿¤Ê ¡É¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥áÀûÉ÷¡É ¤ÎËë³«¤±¤ò¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢F¡¿ACE¤¬Ã´Åö¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¤¬12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡ÊÌÚ²¼¤¦¤¿¤²Ìò¡Ë¡¢ÇÈÂ¿ÌîæÆ¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹Ìò¡Ë¡¢¤¬ÅÐÃÅ¡£1ÏÃ¡¢2ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷Ãæ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥Ó¥¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë»ÕÁö¤æ¤¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F¡¿ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜÀ¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Èà¤ò¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï¿À¡ª¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¦¤¿¤²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢¿ä¤·¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¶¦´¶É¬»ê¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ë¤â¡¢F¡¿ACE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«--¤³¤¦¤´´üÂÔ¡£
¤½¤ó¤ÊF¡¿ACE¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢ºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥ÉÃ´Åö¡¦Ê¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î»²ÀïÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¿Ê¹¤¯¤ó¤¦¤Á¤ï¤ò·Ç¤²¤ë¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¤Ï¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇ®µ¤¤È¹âÍÈ´¶¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¿·¤¿¤Ê ¡É¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥áÀûÉ÷¡É ¤ÎËë³«¤±¤ò¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢F¡¿ACE¤¬Ã´Åö¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¤¬12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡ÊÌÚ²¼¤¦¤¿¤²Ìò¡Ë¡¢ÇÈÂ¿ÌîæÆ¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹Ìò¡Ë¡¢¤¬ÅÐÃÅ¡£1ÏÃ¡¢2ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷Ãæ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥Ó¥¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë»ÕÁö¤æ¤¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©À½ºî°Ñ°÷²ñ