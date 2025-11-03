¥É·³Ì¾¼ê¥¥±¤¬¾Ú¸À¡¡9²óÎ¢¤ÎÆó»àËþÎÝ¤Çµ¯¤¤¿¾×ÆÍ¥×¥ì¡¼¤Î¿¿¼Â¡Ö¤¢¤Î»þ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×
Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤ËÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥¥±(C)Getty Images
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤À¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¡ÈºÇ½ª·èÀï¡É¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡ÖÉé¤±¡×¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¤Î¹¶·â¤Ç¡¢1»à¤«¤é¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç²¿¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2»àËþÎÝ¤È°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥±¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅÚÃÅ¾ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤ë
¡¡Ä¹ÂÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã±ÂÇ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò°ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎ¨.387¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÏÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£½éµå¤«¤éÂª¤¨¤¿¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤¬¤«¤Á¾å¤²¤¿ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¡£º¸Íã¼ê¤Î¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¡¢Æ±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î°ì»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ·ø¼ê¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬·üÌ¿¤ËÂÇµå¤òÄÉÁö¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿ÈÂÎ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¸å¼Ô¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤ËÍîµå¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂÇµå¤ËÁÐÊý¤Î¥°¥é¥Ö¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÏÉ¬»ê¤À¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤Ë¥¥±¤Ï¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ç¡¢Åö»þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤Ï¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥º¤ß¤¿¤¤¤ËÇØÌÌ¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£´°àú¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î»þ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤ÀÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÍîµå¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉé¤±¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥¥±¤Î²¼¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢ÒôÓÍ¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¡Ø¤è¤Ã¤·¤ã¡ª ¹Ô¤¯¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æó¿Í¤Î·è»à¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï11²óÉ½¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡£21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]