牧野直子出演！チーズフェスタ2025

チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会は、2025年11月11日(火)・12日(水)に「チーズフェスタ2025」を開催します。

会場は渋谷区恵比寿のエビススバルビル(EBiS 303)です。

今回、メインステージやチーズ紹介コーナーのタイムテーブルが発表され、峰竜太さんをはじめとする豪華ゲストの出演が決定しました！

チーズフェスタ2025

日時：2025年11月11日(火) 11:00〜19:00／12日(水) 10:30〜18:30

会場：「EBiS 303」 (〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル3F)

入場：無料

対象：一般

主催：チーズ普及協議会、日本輸入チーズ普及協会

「チーズフェスタ2025」のメインステージ・チーズ紹介コーナーのタイムテーブルが発表されました。

「NHKきょうの料理のステージ」や、チーズフェスタ初参加となる「ピザ協議会のステージ」、第14回「チー1グランプリの表彰式」など、盛りだくさんの新企画でチーズの魅力が紹介されます。

ゲストとして、峰竜太さん、NHK「きょうの料理」でおなじみの講師・牧野直子さん、DEAN&DELUCA元総料理長・村上シェフ、料理研究家のけんた食堂さんの出演が決定しています☆

コラボコーナー 公益財団法人塩事業センター

チーズのおいしさを引き出す“塩”の力に注目したコラボコーナー！

その関係性を知ったうえで味わうチーズは、いつもとはひと味違うはずです。

コーナーでは、「ブルーチーズの簡単クリームパスタ」や「塩チーズドレッシング」など、絶品のコラボレーションレシピの試食も行われます。

※試食は数に限りがございます

11月11日(火)14:30〜『第14回チー1グランプリ』表彰式

14回目を迎える、チーズを使ったレシピのコンテスト『チー1グランプリ』！

応募作品1,557作品の中から、地域選抜(12作品)を経て、グランプリ1作品、準グランプリ2作品、特別賞1作品が11月11日(火)の会場にて発表されます。

2024年に引き続き、峰竜太さんをプレゼンターに迎えます。

2024年の表彰式の様子です。

受賞作品の発表に注目です。

11月12日(水)10:40〜「チーズでスマイル！アメリカからのおくりもの」

ゲストは元「ディーン＆デルーカ」総料理長で、現在葉山の人気デリレストラン「グッドストック」オーナーシェフの村上英寿さんです。

デリからヒントを得た、おしゃれな作り置きレシピを実演にて紹介！

アメリカ産チーズの特徴を活かした、美味しくて簡単な料理を楽しいトークと共に楽しめます。

限定数にて試食も用意されます。

11月12日(水)14:50〜「栄養も味も相性バツグン！チーズで満点レシピ」

「きょうの料理」でおなじみの講師・牧野直子さんが出演！

たんぱく質やカルシウムが豊富なチーズですが、食材との取り合わせ次第で、さらに理想的な栄養バランスを取ることが可能です。

管理栄養士として活躍する料理研究家の牧野直子さんが、おいしいはもちろん、栄養バランスも追求したチーズレシピを紹介します。

11月12日(水)15:40〜海苔で健康推進委員会：「海苔とチーズのオーブンマジック」

2025年も、海苔で健康推進委員会がチーズフェスタに参加！

料理研究家のけんた食堂さんをプレゼンターに、海苔とチーズとオーブンをつかった、お家で簡単にできる絶品レシピを紹介します。

11月12日(水)17:20〜ピザ協議会による「11月20日はピザの日」〜ピザとチーズのおいしい話

ピザ協議会がチーズフェスタを盛り上げるべく、ステージに初参加します！

11月20日の「ピザの日」の紹介と、ピザとチーズのおいしい話がステージで届けられます。

当日は、ピザのプレゼント配布も予定されています☆

※プレゼントは数に限りがございます

11月11日(火)10:00〜 メディア限定企画／「チーズの栄養と健康効果」

東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科 教授の中島肇氏を招き、メディア向けセミナーが開催されます。

「チーズの栄養と健康効果：ミルク由来たんぱく質の特性から」をテーマとし、メディア向けに発信されます。

会場アクセス

会場の「EBiS 303」は、恵比寿駅から徒歩約3分です。

豪華ゲストが登場するステージイベントや、チーズの奥深い魅力を知ることができるコーナーが満載！

塩や海苔、ピザといった異なる食材とのコラボレーションにも注目です。

恵比寿「EBiS 303」にて2025年11月11日(火)・12日(水)に開催される「チーズフェスタ2025」の紹介でした。

