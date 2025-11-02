実は「FSC超えの座席」？

ANAグループの航空会社「AirJapan」が、2026年3月末をもって運航を休止します。同社はANAグループの“第3ブランド”として2024年に運航を開始しました。ANAホールディングスの芝田浩二社長も「事業性を見るには2年という期間はあまりにも短い。しっかりと当初目標としていた訪日需要は取り込んできましたし、コストマネジメントもしっかり実現できました」と評価しています。にもかかわらず、なぜ休止という結果になったのでしょうか。

【写真】えっ…これが「AirJapan」超快適なエコノミークラスです

AirJapanは、これまでANAブランドとして短・中距離国際線を担当してきた傘下の航空会社「エアージャパン」を母体に誕生しました。機体はANAグループで使用していたボーイング787-8型機を改修し、成田からソウル、バンコク、シンガポールの3路線で運航。LCC（格安航空会社）水準の基本運賃に加え、手荷物預けや座席指定、ドリンク・機内食などを都度“課金”方式で選択するという、利用者のニーズに応じた柔軟なサービスを特徴としていました。

機内は1クラス構成で、機内モニターも廃止。外見上は典型的なLCCのように見えますが、実際には「安いけど狭い」といった一般的なLCCの印象とは異なり、快適性を重視していました。シートピッチ（座席の前後間隔）は32インチ（約81cm）と、一般的なエコノミークラスを上回る水準。リクライニング角度も約6インチと余裕がありました。また、機内エンターテインメントは自分のスマートフォンを接続して楽しめる仕様で、利便性も確保されています。

設備面で見ても「フルサービスキャリアのエコノミーを上回る快適性」すら持っていたといえ、筆者のまわりの業界関係者の間でも、特に座席周りの評判は非常に良好でした。ただし、その強みは広く知られることなく、幕を下ろすこととなったわけです。

ANAホールディングスによると、AirJapan運航休止の主因は「マルチブランド戦略の見直し」としています。

運航開始2年で休止…なぜ？

とりわけ大きいのが、787型機の受領遅れやエンジン部品の供給不足により、稼働機材数が制約を受けていることです。現在3機体制（うち1機は改修中）で運航していますが、芝田社長は「安定的な運航や事業拡大を目指すには4機、5機と機材を増やす必要があるが、限られたリソースの中では難しいと判断した」と説明。「グループ全体の利益を最大化するためには、3機での運航を継続するより、一旦休止してリソースをANAブランドに集中した方が良いと判断した」としています。



左がANAホールディングスの芝田浩二社長（乗りものニュース編集部撮影）。



芝田社長は3機の今後について「どういう使い方があるか、まだ半年ありますのでしっかりと検証はしていきたい」としながらも、「個人的には非常に快適なキャビンだと思っていますが、これをそのままANAブランドの中で使うかというと、他の機材とのコモナリティ（共通性）の問題が出てきますので、なかなか難しいなというのが正直なところです」と述べました。

また、ロシア上空の回避が長期化していることによる運航効率の低下や、長距離国際線の高収益傾向が続く見通しであることも、ブランド見直しの背景にあります。

さらに筆者の見立てでは、その「乗って分かる良さ」をわかりやすく訴求できなかったことも一因と考えられます。就航地はいずれも需要が底堅い一方でフルサービスキャリアはもちろん、格安航空券の比較サイトでは他社LCCがより安い運賃を出してくる状況などもあるなかで、特徴を打ち出すことは非常に難しいです。

こうなると、たとえば、挑戦的でかつポテンシャルのある就航地を設定するなどで、「Airjapanを使うことでしかオトクに旅ができない」ような選択肢を旅行者に提示する必要があるでしょう。もちろん、当然そのプランは選択肢のひとつとして考えていたでしょうが、「そもそも飛行機が足りない」状況であれば、その実現もできません。休止の選択肢は、まさに“苦渋の決断”だったということができそうです。

なお、運航会社エアージャパンは現在、ANAブランド便を約8割、AirJapan便を約2割の割合で担当しています。AirJapan休止後は、ブランド立ち上げ以前と同様にANAブランドの国際線運航を担う予定です。