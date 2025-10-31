誕生50周年を祝したフォトスポットも！東京モノレール サンリオ「リトルツインスターズ」リアル謎解きゲーム
東京モノレールとコラボレーションしているサンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」との周遊型リアル謎解きゲームを実施。
東京モノレールの沿線を巡りながらたのしめる「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」が実施されます☆
東京モノレール サンリオ「リトルツインスターズ」リアル謎解きゲーム〜LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎〜
開催期間：2025年11月14日（金）〜2026年2月28日（土）107日間
スポットエリア：東京モノレール沿線施設
参加費：2,000円（税込）
販売部数：3,000部 ※一人一会計2点まで。謎解きキットは無くなり次第終了
キット内容：ノベルティ（巾着W240×H300mm）、謎解き冊子（A5）、クリップペン、テナント割引券案内 ※巾着の中にキット類を入れて販売します
参加方法：モノレール浜松町駅または羽田空港第2ターミナル駅の販売場所で「謎解きキット(冊子)」を購入することで、ゲームに参加できます。モノレール浜松町駅からは「キキのルート」から、羽田空港第2ターミナル駅からは「ララのルート」でゲームがスタートします。謎を解く手がかりを探しながら、沿線施設にある謎解きスポットを探索し、キットの情報と現地の手がかりをあわせて謎を解いていきます。キャラクターとの会話やストーリーはLINE上で展開され、キキやララとの会話や、やり取りが楽しめます。両ルートをクリアし、最後の謎を解き明かすとゲームクリアとなります。
注意事項：
・キットには乗車券は付いていません。別途、交通費が必要となります。
・「謎解きゲーム」の内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合があります。実施状況やキット販売情報等については、東京モノレール公式Xにて確認ください。
・「謎解きゲーム」への参加や撮影、グッズ購入の際は一旦下車し、乗車時には再度きっぷを購入ください。（途中下車はできません。）
・土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール＆都区内パス」も利用ください。
・駅・車内での写真撮影の際には、周囲の方に配慮ください。
・歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は大変危険です。
東京モノレール沿線を巡りながら謎を解いていく周遊型のリアル謎解きゲーム「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム〜LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎〜」を開催。
東京モノレールの公式キャラクター「モノルン」から託された2通の手紙の暗号を解き明かすため、探偵となった「キキ」＆「ララ」とともに「トゥインクルツアー号」に乗って、各駅を巡り調査をするという内容で物語が展開されます。
ゲームは「キキのルート」「ララのルート」の2ルート構成で、それぞれのキャラクターにちなんだ謎やストーリーで展開。
謎は初心者でも安心して楽しめる難易度です☆
謎解きキットは「リトルツインスターズ」と「モノルン」がプリントされた巾着に入れてお渡し。
オモテ、ウラ面で異なるデザインが使用された巾着の中に、A5サイズの謎解き冊子、クリップペン、テナント割引券案内が入っています。
先着1,000名限定「チャーム付きボールペン」プレゼント
配布人数：販売箇所全体で先着1,000名
【備考】
「チャーム付きボールペン」販売店舗：モノレール浜松町駅（定期券売り場）、羽田空港第２ターミナル駅（北口改札窓口※現金のみ）
発売時間：
【モノレール浜松町駅】7:00〜19:30※11月14日(金)のみ11:00〜19:30
【羽田空港第2ターミナル駅】初電から終電※11月14日（金のみ11:00〜終電
「謎解きゲーム」に参加される先着1,000名限定で、現在販売されている「チャーム付きボールペン」をプレゼント。
赤と青のいずれか1本が提供されています。
※チャーム付きボールペン（赤・青）の色は選べません
クリア特典「オリジナルスマートフォン壁紙」
謎解きをクリアした参加者には、特典としてオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼント。
イベントの参加には、インターネットに接続が可能なスマートフォンなど、LINEアプリが必要です。
羽田空港第2ターミナル駅「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズなどを販売
販売日：2025年11月15日（土）、16日（日）
販売時間：10:00〜15:00
販売場所：羽田空港第２ターミナル 東京モノレール通路
羽田空港第2ターミナル駅にて「謎解き」キットに加え、「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズなどを販売。
当日は、駅で販売されていないグッズが特別価格で用意されます。
羽田空港第３ターミナル駅「リトルツインスターズ 星空の旅」フォトスポット
設置期間：2025年11月1日（土）〜12月24日（水）
開催時間：初電〜終電
設置場所：羽田空港第3ターミナル駅（浜松町方面ホーム待合室）
リトルツインスターズ誕生50周年のお祝いとしてフォトスポットを設置。
夢のようなスポットで「キキ」「ララ」と一緒に写真撮影が楽しめます☆
運行中：「キキ＆ララ モノレール」 トゥインクルツアー編成
2021年11月からオリジナルラッピングで運行している「キキ＆ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は、四季がテーマ。
イルカさんやペンギンさんなど「キキ」＆「ララ」の珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾として、1号車は春、
2号車は夏、
5号車は秋、
6号車は冬を彩ります。
車内には「星型」2種類、「月型」のオリジナルつり革が設置されています。
※写真はトゥインクルツアー編成の車内です
リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するハレガケがプロデュースした「リトルツインスターズ」の周遊型リアル謎解きゲーム。
東京モノレールにて2025年11月14日より開催される「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム〜LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎〜」の紹介でした☆
※写真・デザインは全てイメージです
