東京モノレールとコラボレーションしているサンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」との周遊型リアル謎解きゲームを実施。

東京モノレールの沿線を巡りながらたのしめる「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」が実施されます☆

東京モノレール サンリオ「リトルツインスターズ」リアル謎解きゲーム〜LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎〜

開催期間：2025年11月14日（金）〜2026年2月28日（土）107日間

スポットエリア：東京モノレール沿線施設

参加費：2,000円（税込）

販売部数：3,000部 ※一人一会計2点まで。謎解きキットは無くなり次第終了

キット内容：ノベルティ（巾着W240×H300mm）、謎解き冊子（A5）、クリップペン、テナント割引券案内 ※巾着の中にキット類を入れて販売します

参加方法：

注意事項：

・キットには乗車券は付いていません。別途、交通費が必要となります。

・「謎解きゲーム」の内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合があります。実施状況やキット販売情報等については、東京モノレール公式Xにて確認ください。

・「謎解きゲーム」への参加や撮影、グッズ購入の際は一旦下車し、乗車時には再度きっぷを購入ください。（途中下車はできません。）

・土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール＆都区内パス」も利用ください。

・駅・車内での写真撮影の際には、周囲の方に配慮ください。

・歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は大変危険です。

東京モノレール沿線を巡りながら謎を解いていく周遊型のリアル謎解きゲーム「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム〜LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎〜」を開催。

東京モノレールの公式キャラクター「モノルン」から託された2通の手紙の暗号を解き明かすため、探偵となった「キキ」＆「ララ」とともに「トゥインクルツアー号」に乗って、各駅を巡り調査をするという内容で物語が展開されます。

ゲームは「キキのルート」「ララのルート」の2ルート構成で、それぞれのキャラクターにちなんだ謎やストーリーで展開。

謎は初心者でも安心して楽しめる難易度です☆

謎解きキットは「リトルツインスターズ」と「モノルン」がプリントされた巾着に入れてお渡し。

オモテ、ウラ面で異なるデザインが使用された巾着の中に、A5サイズの謎解き冊子、クリップペン、テナント割引券案内が入っています。

配布人数：販売箇所全体で先着1,000名

【備考】

「チャーム付きボールペン」販売店舗：モノレール浜松町駅（定期券売り場）、羽田空港第２ターミナル駅（北口改札窓口※現金のみ）

発売時間：

【モノレール浜松町駅】7:00〜19:30※11月14日(金)のみ11:00〜19:30

【羽田空港第2ターミナル駅】初電から終電※11月14日（金のみ11:00〜終電

「謎解きゲーム」に参加される先着1,000名限定で、現在販売されている「チャーム付きボールペン」をプレゼント。

赤と青のいずれか1本が提供されています。

※チャーム付きボールペン（赤・青）の色は選べません

謎解きをクリアした参加者には、特典としてオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼント。

イベントの参加には、インターネットに接続が可能なスマートフォンなど、LINEアプリが必要です。

羽田空港第2ターミナル駅「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズなどを販売

販売日：2025年11月15日（土）、16日（日）

販売時間：10:00〜15:00

販売場所：羽田空港第２ターミナル 東京モノレール通路

羽田空港第2ターミナル駅にて「謎解き」キットに加え、「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズなどを販売。

当日は、駅で販売されていないグッズが特別価格で用意されます。

羽田空港第３ターミナル駅「リトルツインスターズ 星空の旅」フォトスポット

設置期間：2025年11月1日（土）〜12月24日（水）

開催時間：初電〜終電

設置場所：羽田空港第3ターミナル駅（浜松町方面ホーム待合室）

リトルツインスターズ誕生50周年のお祝いとしてフォトスポットを設置。

夢のようなスポットで「キキ」「ララ」と一緒に写真撮影が楽しめます☆

運行中：「キキ＆ララ モノレール」 トゥインクルツアー編成

2021年11月からオリジナルラッピングで運行している「キキ＆ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は、四季がテーマ。

イルカさんやペンギンさんなど「キキ」＆「ララ」の珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾として、1号車は春、

2号車は夏、

5号車は秋、

6号車は冬を彩ります。

車内には「星型」2種類、「月型」のオリジナルつり革が設置されています。

※写真はトゥインクルツアー編成の車内です

リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するハレガケがプロデュースした「リトルツインスターズ」の周遊型リアル謎解きゲーム。

東京モノレールにて2025年11月14日より開催される「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム〜LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎〜」の紹介でした☆

※写真・デザインは全てイメージです

