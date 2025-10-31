この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「1番無能なのは社長自身…」利益を把握してない会社は壊滅するので、今すぐ生き残るための対策を学んでください。

YouTube動画「1番無能なのは社長自身…」で発言者の市ノ澤翔氏（倒産させないプロ）が、売上だけを追い求めてしまう経営者が陥る“衝撃の末路”について熱く語った。市ノ澤氏は、「売り上げばっかり追い求めると、こういうことになる。本当に大事なのは、これらをちゃんと把握するってこと」と強調。売上至上主義に走ることの危険性、そして企業が本当に重視すべき利益管理の重要性を、自身の体験や身近な実例をもとに解説した。



動画では「会社のお金の流れを考えると、売上で入ってくるお金があります。経費として出ていくお金があります。その差額が利益として会社に残っていくわけ」とし、単に売上を伸ばしても利益が確保できなければ「極論、50億円かけて10億円の売上を作って何の意味があるんですか？」と本質的な疑問を投げかけた。また、「中小企業7割は赤字という現実」を突きつけ、「出ていく部分を見ずに売上の金額ばかり追求すると、毎日毎年赤字経営、いずれ倒産です」と厳しい見解を示した。



さらに「値下げは悪です。値下げは中小企業絶対やっちゃダメ」ときっぱり。「安易な値下げや無計画な売上増加は、“利益なき繁忙”や会社全体の疲弊を招く」とし、「本当に大事なのは、売上ではなく利益やキャッシュフローを最大化する体制を整えること」だと明快に指摘。会社規模拡大だけに目を奪われる無能な経営者を“優秀な社員から見放され、倒産体質にまっしぐら”と断じた。



自身の経営失敗談も披露した市ノ澤氏は、「売上としては正直右肩上がりで増え続けているけど、大赤字になった年が２年くらいある」「資金繰りが全然回らなくなって、そこで財務の重要性に気づいた」と率直な過去を語り、「みんなは苦労しないで、最初からお金を残すことを徹底しよう」と視聴者に呼びかけた。



最後に「売上が増えても金が残るとは限らない。倒産したくなければ利益キャッシュを最大化しろ！」と改めて強調。「ちゃんと数字を見て、利益を確保した上で、売上を増やしましょう。値引きは絶対しないでください」と力強く締めくくった。市ノ澤氏の“本質を見失わない経営”への徹底したスタンスに、視聴者からも多くの共感が集まっている。