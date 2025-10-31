渋野日向子 ″どん底から抜け出せず″ シンデレラスマイル復活はいつの日か

なんとかキッカケを……

「本人が試合後に語った『頭を抱えちゃうくらいボロボロです』という弱音がすべてでしょう。ドライバーは安定せず、２〜３ｍのパットも決められない。正直、いいところがまったくない試合でした」

10月26日に最終日を迎えた女子ゴルフ国内ツアー『ＮＯＢＵＴＡ ＧＲＯＵＰ マスターズＧＣ レディース』。現地を取材したスポーツライター金明碰(キムミョンウ) 氏は、渋野日向子（26）のプレーをこう評した。

10月10日から国内ツアー４連戦に挑(いど)んでいる渋野。しかし、初戦でまさかの予選落ちとなると、３戦目となる今大会もパッティングに苦しみ、最終日後半に４回目となる３パットを叩くや天を仰いだ。結果は47位タイ。屈辱のブービーフィニッシュだった。

「10月中旬には福岡県にある有名なパッティングスタジオを訪れてフォーム解析を行った。科学に答えを求めましたが、それでも結果がついてこない」（同前）

米ツアーでも苦戦が続く。今季は22試合中、半数の11試合で予選落ち。11月中旬に最終戦を残すが、優勝に近い成績を残さない限り、来季はシード権を失う。

「来季出場権を懸けた予選会へのエントリーを発表しましたが、国内でさえ勝てない状況で結果は望めない。下部ツアーで下積み生活をするくらいなら、現状を受け入れて、慣れ親しんだ日本で再起を図るのも一つの手でしょう。今はフォームを直しても結果が出ず、それに悩んでさらにフォームに手を入れて……という悪循環に陥っている。そんな中でも、五大メジャーの一つ『全米女子オープン』では７位に食い込んだ。大舞台に強いシブコは健在ですから、なんとかキッカケをつかんでほしいですね」（同前）

大勢のファンが表彰台でシンデレラスマイルが再び輝く日を待ちわびている。

『FRIDAY』2025年11月14・21日合併号より