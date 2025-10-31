¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»ºª¿ç¾õÂÖ¤Ç¡Ä¾èµÒ¤Î½÷À¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê ºÛÈ½¤Ç¤Îà¶Ã¤¤Î¼çÄ¥á
²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤ï¤¤¤»¤ÄÆ°²è¤ä²èÁü¤Ï3000ÅÀ
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¾èµÒ¤Î½÷À¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¸øÈ½¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢ÈÈ¹Ô¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÉÒ»Ö¡Ê¤µ¤È¤·¡ËÈï¹ð¡Ê54¡Ë¤Ï»ö·ïÅö»þ23ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷À¡¦A¤µ¤óÂð¤Ø¤Î½»µï¿¯Æþ¤È¡¢A¡ÁC¤µ¤ó£³¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¡¦ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10·î28Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯£µ·î21Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÍÆµ¿¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Å¤«¤¦¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¿çÌ²Ìô¤Î¾ûºÞ¤È¿å¤òÅÏ¤·¡¢ºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÈï¹ð¤ÎºÇ½é¤ÎÂáÊá¤ÏºòÇ¯10·î30Æü¡¢¤ä¤Ï¤ê°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¡ÊÅö»þ18ºÐ¡Ë¤Ø¤Îºª¿ç¶¯Åð¤ÎÍÆµ¿¤Ç¤·¤¿¡££¸·î¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇB¤µ¤ó¤Ë¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¸½¶â£´Ëü±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÊüÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÉÂ±¡¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤³¤ÎºÇ½é¤ÎÂáÊá¤Î¸å¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£¤ÏºòÇ¯12·î28Æü¤Ë¼«Âð¤òÁÜº÷¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÏÀÅªË½¹Ô¤ÎÆ°¤«¤Ì¾Úµò¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ£¿ô¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ä²èÁü¤¬Ìó3000ÅÀÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿USB¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÈï³²¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤Î²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤Î²èÁü¤«¤éÈï³²¼Ô¤òÆÃÄê¡£¤Þ¤º¤ÏA¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤ÎºÆÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï·Ù»ëÄ£¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡¢Èï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤Ï¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¡Ç08Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ìó50¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤ÏA¤µ¤ó¤ËÂ³¤¡¢B¤µ¤ó¡¢C¤µ¤ó¡Ê»ö·ïÅö»þ27ºÐ¡Ë¤È³ÆÈï³²¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤Æ¡¢ºÆÂáÊá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÂ¾¸©·Ù¤Ë¤â¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÊÛ¸î¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼çÄ¥¤ò¡Ä
½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢A¡ÁC¤µ¤ó¤Î»ö·ï£³·ï¤Îµ¯ÁÊ¾õ¤Î¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÈÈ¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÍ§¿Í¤È°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡Ç25Ç¯£··î²¼½Ü¤ÎÄ«£·»þ¤´¤í¡¢Èï¹ð¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤ÏA¤µ¤ó¤òÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¸å¡¢¤½¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¿çÌ²Ìô¤Ê¤É¤ò°û¤Þ¤»¤Æºª¿ç¤µ¤»¤¿A¤µ¤ó¤ÈÀ¸ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÈÈ¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¡Ë
¡ÖÍ§¿Í¤È°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¤ÏÅ¥¿ì¤·¡¢¡Ç24Ç¯£¸·î²¼½Ü¤ÎÄ«£¶»þ¤´¤í¡¢½ÂÃ«¶èÆâ¤ÎÏ©¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ßÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾¤·¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÀB¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤ò²¿ÅÙ¤«ÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏB¤µ¤ó¤ò¾è¼Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«£¸»þ¤´¤í¡¢ºÆÅÙ¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëB¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¸½¤ì¡¢B¤µ¤ó¤ò¾è¼Ö¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼ÖÆâ¤Ç¿çÌ²Ìô¤Ê¤É¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃæÌî¶èÆâ¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤òÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼ÖÆâ¤Çºª¿ç¤·¤¿B¤µ¤ó¤ÈÀ¸ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤ò½ÂÃ«¶èÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊB¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¡Ë
¡ÖÍ§¿Í¤È°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ27ºÐ¤Î½÷ÀC¤µ¤ó¤ÏÅ¥¿ì¤·¡¢¡Ç24Ç¯£¹·îÃæ½Ü¤ÎÃÙ¤¯¤È¤âÄ«£³»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÈï¹ð¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¿çÌ²Ìô¤ò°û¤Þ¤»¡¢Ä«£´»þ¤´¤í¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤ÎÏ©¾å¤ËÄä¼Ö¤µ¤»¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇC¤µ¤ó¤ÈÀ¸ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÈÈ¹Ô¤ÎºÝ¤ËC¤µ¤ó¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊC¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈÈ¹Ô¡Ë
¸¡»¡´±¤¬µ¯ÁÊ¾õ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¸å¡¢½ôÆÁ»ûÁï»ÒºÛÈ½Ä¹¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¸øÁÊ»ö¼ÂµºÜ¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢¿´¿ÀÁÓ¼º¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢·ºË¡Âè39¾ò£±¹à¡Ê¡Ö¿´¿ÀÁÓ¼º¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢È³¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ìµºá¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×
°ÂÁ´¤Ê¤Ï¤º¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¡¢´í¸±¤ÊÌ©¼¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈï¹ð¤¬Á±°¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¡¦À©¸æÇ½ÎÏ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡Ö¿´¿ÀÁÓ¼º¤Î¾õÂÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¤³¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¿´¿ÀÁÓ¼º¡×¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ËÌô¤ò°û¤Þ¤»¡¢ºª¿ç¤µ¤»¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¤Ë¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤Þ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÈï³²¼Ô¤¬Áý¤¨¤ÆÄÉµ¯ÁÊ¤¬Â³¤¯Í½Äê¤Ç¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ