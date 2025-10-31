この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

京都の人気ラーメン店「本家第一旭」が10月31日、大阪初出店となる「本家第一旭 天満店」（大阪市北区天神橋5）をオープンする。



1947（昭和22）年創業のラーメン専門店「本家第一旭」は、京都駅前の本店と烏丸店で年間約34万人が来店する人気店。看板メニューのラーメンは「豚の旨味が凝縮されたスープ」が特徴で、京都の近藤製麺の麺を使用。九条ネギ、緑豆もやし、京都伏見の生醤油など、厳選した京都の素材にこだわった醤油ラーメンを提供する。



営業時間は10時～24時30分。木曜定休。

