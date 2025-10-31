『スーパー戦隊シリーズ』終了報道に演者も混乱「まだ私も公式からの報告は受けておりません」
テレビ朝日系の特撮番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30）をもって放送終了することが30日、関係者への取材でわかったことが、一部メディアで報じられた。これを受け、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』でテガソードの声を務めている声優・梶裕貴は自身のXを更新し、公式から報告を受けていないことを説明した。
【写真】これで地球も安心！歴代レッド50人集結 梶裕貴が演じたキャラクターの姿も
同シリーズは、1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まり、今年で50年。今年8月には東京ドームシティ プリズムホールで、その歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』が開催されていた。
そんな中でシリーズの放送終了というニュースに梶は「さびしいよ、スーパー戦隊シリーズ ありがとう、スーパー戦隊シリーズ がんばるね、スーパー戦隊シリーズ」「とにかくゴジュウジャー観てね」と投稿。
続けて「ちなみに…まだ私も公式からの報告は受けておりません。皆様を混乱させる投稿をしてしまったことをお詫びいたします。大変失礼致しました」とつづっている。
【写真】これで地球も安心！歴代レッド50人集結 梶裕貴が演じたキャラクターの姿も
同シリーズは、1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から始まり、今年で50年。今年8月には東京ドームシティ プリズムホールで、その歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』が開催されていた。
そんな中でシリーズの放送終了というニュースに梶は「さびしいよ、スーパー戦隊シリーズ ありがとう、スーパー戦隊シリーズ がんばるね、スーパー戦隊シリーズ」「とにかくゴジュウジャー観てね」と投稿。
続けて「ちなみに…まだ私も公式からの報告は受けておりません。皆様を混乱させる投稿をしてしまったことをお詫びいたします。大変失礼致しました」とつづっている。