初夏の気配が近づくこの季節、セブン‐イレブンから抹茶好きにはたまらない新作アイスが登場します。5月9日の「アイスクリームの日」を盛り上げるべく、こだわり素材を使った3商品が4月28日（火）より順次発売。さらに人気商品のプレゼントキャンペーンも開催され、毎日のご褒美タイムがもっと楽しくなりそう♡和の香りとひんやり甘さに包まれる、今だけの特別なラインアップをご紹介します。 抹茶好き必見の新