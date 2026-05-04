名古屋駅周辺には、名古屋らしさを感じられるお土産が数多くそろっています。見た目もかわいく、話題性のある商品は手土産にも喜ばれますよ。今回は、名古屋駅で購入できる名古屋らしい和菓子を3つ紹介します。しゃちほこやカエルをモチーフにした和菓子や、味噌を使ったお菓子など、自分用にも買いたくなってしまうものばかりです。味噌のコクが感じられてたまらない...●青柳総本家「カエルまんじゅう」（3個入486円）名古屋名物