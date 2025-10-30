事務用品通販大手のアスクルが身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」による攻撃を受けた問題で、ロシア系とみられるハッカー集団が闇サイト上で同社に対する犯行声明を公開したことが３０日、セキュリティー関係者への取材でわかった。

同社から盗んだと主張する１・１テラ・バイト分のデータの一部も公開しており、顧客とのやり取りなどが含まれているとみられる。

アスクルの広報担当者は読売新聞の取材に「犯行声明は把握しているが、詳細は確認中」としている。

セキュリティー関係者によると、犯行声明とデータは同日夜に公開された。身代金の有無や交渉期限などの情報は確認されていない。

攻撃を仕掛けたと主張しているのは、ハッカー集団「ＲａｎｓｏｍＨｏｕｓｅ」。２０２２年頃から活動が確認されている。各国の大企業を標的に、ネットワークに侵入し、データを窃取する手口で知られる。

ランサムウェアに詳しい情報セキュリティー会社「Ｓ＆Ｊ」（東京）の三輪信雄社長は「データには顧客の情報などが含まれているとみられ、深刻な事態だ。同様のことはどこの企業でも起きうる」と警鐘を鳴らしている。