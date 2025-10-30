ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。通算成績2勝3敗となり、後がなくなった。一方32年ぶりの世界一へあと1勝に迫ったブルージェイズの大物ファンは歓喜。自身のSNSで、大谷翔平投手を“煽る”投稿を繰り返した。

ブルージェイズの勝利後、無安打に終わった大谷に対する“挑発”を繰り広げたのは世界的ラッパーのドレイクだ。フォロワー1億4000万人を超える自身のインスタグラムのストーリー機能を使い、大谷の写真とともに「ONE MORE!!!（もう1勝!!!）」と投稿した。

続けて空振り三振を喫し、ヘルメットを落とした打席の大谷と、この日12奪三振の快投を披露したブルージェイズ先発イェサベージが対照的な1枚も公開。「イェサベージはすでにベンチへ歩き始めているぞ、ボス（笑）」と大谷を煽った。

ドレイクはカナダ出身。過去には大谷のユニホームを着用したことで話題にもなっていたが、寝返った今回は挑発の対象にしたようだ。このワールドシリーズでは、第3戦を現地観戦したジャスティン・ビーバーが、大谷のホームランの後に親指を下に向けた「サムズダウン」のジェスチャーを送っていたことでも話題になった。



（THE ANSWER編集部）