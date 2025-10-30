あいみょん、“ぱっつんヘアー” で際立つ眉の激変に「脱色した？」の声…“がっつりタトゥー” で注視される「6年連続」紅白の行方

10月22日に新曲『ビーナスベルト』をリリースしたシンガーソングライターのあいみょん。ゆったりした心優しいメロディーが好評だが、SNSではあいみょんのビジュアルの “激変” が話題になっている。

あいみょんは10月24日の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で新曲をテレビで初披露した。独特の世界観が反響を呼んだが、この放送以降、Xでは

《あいみょん先輩、Mステ観てて思ったけど眉毛脱色した？》

《あいみょん、眉剃ってるよね？》

《あいみょんの脱色眉がかわいいのよ》

など、眉の変化に驚く声が聞かれている。

「番組内でのあいみょんさんは、前髪を短くカットした “ぱっつんヘアー” になっていました。1月のXで、眉毛をブリーチして金髪にした写真を投稿していましたが、前髪が短くなったことで、今回初めて脱色したことに気づく人もいたのだと思われます。改めて、激変したビジュアルが注目されているようです」（芸能記者）

あいみょんは2024年9月から2025年5月にかけて、42公演にも及ぶ全国ツアーを開催。仕事は好調だが、2025年は “タトゥー” をめぐってSNSをざわつかせた。

「8月8日に発売されたファッション誌『GINZA』（マガジンハウス）の表紙を務めたあいみょんさんですが、左腕に人の形のような絵柄のタトゥーが見え、大きな注目を集めました。その後、Instagramでもタトゥーが見える写真を公開しましたが、困惑するファンも多かったのです。

近年、タトゥーを公表する芸能人はめずらしくないですが、日本ではまだ抵抗感がある人も多いです。あいみょんさんの場合、中高年層のファンも多いため、ショックを受ける人もいたのでしょう」（同）

2018年に『NHK紅白歌合戦』に初出場したあいみょんは、2020年から5年連続出場を成し遂げ、大みそかの “顔” になりつつある。ただ、2025年は紅白の行方が注視されているようだ。

「出演者の選定が始まる時期に、“がっつりタトゥー” が物議を醸したことで、あいみょんさんの出場を懸念する向きもあるのです。ただ、2024年にはタトゥーが認知されているロックユニット『B’z』が初出場しましたし、タトゥーの有無が選考にかかわるとは限りません。

2025年のあいみょんさんは、眉毛を脱色したり、タトゥーを見せたり、心境の変化が見られるため、6年連続出場になるか、ファンも気になるところでしょう」（同）

大みそか、NHKホールで歌唱するあいみょんは見られるか。