「全く何もしなかった」欧州名門加入の日本人FW、大一番で２か月ぶりの出場も伝説OBが厳しい指摘…“冷遇”した指揮官の辞任で出場時間を増やせるか
10月26日に開催されたスコットランドリーグの第９節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属する２位のセルティックは首位のハーツと敵地で対戦。１−３で敗れ、勝点差を８に広げられた。
約２か月間も出番がなかった山田は、アタッカー陣に怪我人が出ていることもあり、久々にベンチ入りを果たすと、60分から途中出場を果たす。
ただ、なかなか良い形でボールを受けられず、タッチ数は11回のみ。２本のシュートを放ったものの、初ゴールは奪えなかった。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』によれば、レジェンドOBのパット・ボナー氏は、25歳のストライカーをこう酷評した。
「ケニーに代わって山田が登場したが、何もしなかった。全く何もしなかった。彼はほとんど供給を受けられなかった」
ただ、敗戦から２日後、いわば自身を冷遇したブレンダン・ロジャーズ監督が辞任。かつてセルティックを率いたマーティン・オニールは暫定で指揮を執ることが発表された。
監督が代われば、また１から競争が始まる。この政権交代を機に出場時間を増やせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
