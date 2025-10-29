草なぎ剛、愛犬・クルミちゃんが「天国に旅立ちました」 CMなど出演、所属事務所も追悼
俳優・草なぎ剛（51）の愛犬・クルミちゃんが死去した。所属グループ、新しい地図の公式サイトで29日に発表され、草なぎが追悼コメントを寄せた。また、クルミちゃんが所属するCULENも、公式サイトで報告した。
【写真】過去には…竹内結子さんとCM共演した草なぎ剛の愛犬・クルミちゃん
草なぎは「NAKAMAの皆様へ」と題し、「とても悲しいご報告です」「先月の23日に、クルミちゃんが天国に旅立ちました」と報告した。
続けて「1年前ぐらいから病気と戦い、最後の最後まで僕に精一杯の元気を見せてくれていました。NAKAMAの皆様にも、たくさん可愛がっていただき、心から感謝しています。ありがとうございます」と感謝をつづった。
クルミちゃんについて「8年と9ヶ月。時間では計り知れないほどの大きな幸せを僕にくれました。本当に強い子で、たくさんの勇気も貰いました。命の儚さ尊さを、目の前で感じることができました。悲しみは、いつ癒えるかわかりませんが、それ以上の楽しい事、幸せな事、ポジティブな気持ちが僕の胸の奥にずっしりと残っています」とあふれる思いをコメント。
さらに「いつか必ずまた会えるよね、クルミちゃん。僕たちは、もうしばらく、こっちの世界で自分の命を燃やして、クルミちゃんが教えてくれた通りに、精一杯自分の人生を全うします。僕はクルミちゃんと出会えて本当に幸せでした。ありがとう、クルミちゃん」と締めくくった。
また、所属事務所のCULENも、「この度、会社設立時からずっと私たちに寄り添い、背中を押し続け、支えてくれたクルミちゃんが、天国へ旅立ちました。これまでクルミちゃんを可愛がってくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「クルミちゃんは、これからもずっと、私たちの大切なNAKAMAです。クルミちゃん、ありがとう」と追悼した。
クルミちゃんは2016年12月30日生まれのフレンチブルドッグ。草なぎとともにたびたびテレビに出演し、2018年にミラーレスカメラ「EOS Kiss M」新CM『KISS is my life.』篇でCMデビューした。
