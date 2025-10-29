ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨む。試合前には、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行った。

指揮官は先発予定の大谷翔平投手の状態について「翔平は今日、気分は良いと言っていた」と明かした。

大谷は延長18回の激闘となった第3戦で2本塁打を含むポストシーズン史上最多となる9出塁の歴史的活躍。延長11回の第6打席で申告敬遠で出塁後、次打者・ベッツの左前打で二進。ただ、その際に右足にアクシデントがあったとみられ、ロバーツ監督とトレーナーがグラウンドまで駆けつけた。大谷は右足を伸ばす仕草を見せ、ダッシュを1本して状態を確認。試合後、全米中継局「FOXスポーツ」の番組に出演したロバーツ監督は「ショウヘイは大丈夫だ。足にけいれんがあるけど、行くよ。投げるよ」と話していた。

その点を問われると「あの時点では彼は絶対に下がらなかった。でももし得点機で代打を出す状況になれば、交代も考えていた。結局その後3〜4回も打席が回ってきたしね。彼はコンディションも素晴らしいし、今日も問題ないと思う。彼は特別なアスリートで、頭の構造からして違う」と話した。

ただ、投球に関してはしっかりと様子を見極めるという。「基本的には感じ取って判断する。あまり決めつけずに、彼の様子を見ながら対応していくつもりだ。もちろん、昨夜は両チームのブルペンにとってかなり負担のかかる試合だったから、総動員体制になる。誰が行けるか、どの程度投げられるかを見極めながらになる」と話した。

会見ではさらに、大谷の想像もできないパフォーマンスを問われ「うまく言葉にできないね。要するに“一人の中に2人分の人間がいる”ようなもの。常人には不可能なレベルの期待を背負いながら、それを現実にしている。肉体と精神を同調させて最高レベルでパフォーマンスできる人間なんて、比較対象がいない」と語った。