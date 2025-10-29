通算251勝＆CY賞のサバシア氏が称えた活躍

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

レジェンドも大興奮だ。ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回と7回に一発を叩き込んだ。殿堂入り左腕のCC・サバシア氏は「史上最高の選手だ!!!!」と絶賛している。

大谷は初回の第1打席、サイ・ヤング賞3回のマックス・シャーザー投手から二塁打を放つと、1-0の3回1死で迎えた第2打席に右翼ブルペンへソロを放った。すると、通算251勝を挙げて殿堂入りしているCC・サバシア氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイは本当にありえない、マジですごい」と称賛の言葉を続けた。

第3打席は反撃の二塁打を放ち、1点を勝ち越された後の7回だった。右腕ドミンゲスの初球フォーシームを強振。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離401フィート（約122.2メートル）、角度26度の一発を左翼席に運んだ。役者の違う活躍の直後、サバシア氏は再びXを更新し「史上最高の選手だ!!!!」と最大級の賛辞を称えた。

1試合4長打は1906年第5戦のフランク・イズベル以来となるワールドシリーズ記録に並んだ。さらに、今ポストシーズン8本目のアーチとし、コーリー・シーガー（2020年、現レンジャーズ）が持つ球団タイ記録としている。第5〜8打席は申告敬遠で勝負を避けられ、第9打席も四球で出塁。2つの本塁打を放つなど、4打数4安打3打点5四球と大暴れだった。（Full-Count編集部）