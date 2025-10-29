◇東京六大学野球・第7週最終日 法大10―1東大（2025年10月28日 神宮）

3回戦1試合が行われた。法大は10―1で東大に大勝し、勝ち点を3に伸ばしてリーグ戦を終えた。ヤクルトからドラフト1位指名を受けた松下歩叶内野手（4年）が2戦連発の今季4号2ランを含む4安打4打点で有終の美を飾った。

法大・松下らしいアーチで大学野球に別れを告げた。8回に左翼席中段に今季4号2ラン。自身の現役最多を更新する通算14号の軌道を歩きながら見送り「結果を残したいという気持ちで入った打席。手応えのある打球だったので眺めちゃった」と笑みを浮かべた。

春季リーグ開幕戦では守備のミスでサヨナラ負けを喫し、2戦目に主将ながらスタメンを外れる厳しいスタート。それでも春、秋リーグ戦で計6本塁打。大学日本代表では主将を務めて「ドラ1」指名も達成した。「指導者や仲間、家族、関わってくださった方のおかげ」と感謝した。

東京六大学野球からプロに進むが、ヤクルトのホームグラウンドは同じ神宮。「やるべきことをやって、ここで活躍できたら」と誓った。（柳内 遼平）