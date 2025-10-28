ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に、右越えソロ本塁打を放った。敵地記者も脱帽の声を漏らした。

大谷がサイ・ヤング賞3度受賞のマックス・シャーザー投手を粉砕した。

初回の第1打席に右翼線に二塁打を放つと、1-0で迎えた3回の第2打席は右越えにソロ本塁打。飛距離389フィート（約118.6メートル）、打球速度101.5マイル（約163.3キロ）の一撃で、リードを広げた。

敵地記者も、Xで脱帽するしかなかった。

カナダのスポーツ専門局「スポーツネット」で番組ホストを務めるニック・アッシュバーン氏が、「時に、投手がミスをしなくても、打者が良すぎる場合もあるんだ。ショウヘイ・オオタニはモンスターだ」とつづれば、MLB公式サイトのブルージェイズ番キーガン・マシソン記者も「ショウヘイ・オオタニの何という打席だ。内角高めに対して全身を解き放った。二塁打と本塁打を許した後、シャーザーにオオタニと3度目の対戦をさせるのは……大胆だろう」とうなった。

また、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のブルージェイズ番ミッチ・バノン記者は、「このドジャース打線が沈黙し続けることはない。オオタニの本塁打で2-0に。ブルージェイズがこの試合／シリーズに勝つには、極めて優れた相手投手陣を崩さないと」と記していた。



（THE ANSWER編集部）