YouTubeチャンネルで経営者必見の情報を発信する“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が、「どんな会社でも申請すれば100％大金がもらえるヤバすぎる助成金があります。今すぐ貰いにいってください。」というタイトルの動画を公開。動画では、助成金の裏に潜む意外な落とし穴と、最新の労務リスクについて熱く解説した。



今回の動画では、助成金活用を目指す企業が知らないと“大損”する就業規則のキモを、市ノ澤氏と、社会保険労務士のたかこ氏がトーク形式で紹介。市ノ澤氏は「パワハラ規定や育児介護規定、これが就業規則にないと“法律違反”なんですよ」と断言。特にパワハラ規定は「2022年から義務化されているにも関わらず、未だに未整備な会社が目立つ」と現場の実態を明かし、「知らないうちにアウトになっている会社がめちゃめちゃ多い」と現状を警告した。



またたかこ氏は、「助成金は法律をきっちり守っている会社しか降りない」と指摘。申請の際、「就業規則が必須。たとえ従業員10人未満でも助成金には絶対必要」と述べ、「ネットや厚労省のひな型をそのまま使っている会社は要注意。会社を守る視点が抜けているのでプロに見てもらうことも重要」との持論を展開した。



さらに、近年増加している未払い残業訴訟にも触れ、「“メモ程度”でも従業員側の証拠になる。会社が労務管理を怠れば、200万円単位で訴えられ、最悪倒産も」と現実的なリスクを解説。「従業員との関係性も大事にしないと一斉訴訟で2000万支払うハメになる」と具体例を挙げ経営者に注意を促した。



そして市ノ澤氏が“究極の助成金”と勧めるのは「業務改善助成金」。設備投資に対し最大600万円、かつ費用の4分の3が補助されるという破格の内容で、「要件さえ満たせば100％もらえる」と強調。ただし「助成金を受けるためだけに投資をするのは本末転倒。本質は“それで利益を生み出すこと”」と、あくまで経営改善とキャッシュ最大化へ繋げる視点も忘れないよう呼びかけた。



動画の結びでは、「知らずに法律違反で刺されて倒産する前に、就業規則の見直しと助成金活用で会社を強くしてほしい。経営者は甘く見ずプロのアドバイスを」とメッセージを送り、「この動画が参考になった人はグッドボタン・コメントを！」と視聴者に呼びかけて締めくくった。