¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤¤ç¤¦28Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤ÏÂè1Àï¤ËÂ³¤20Æü¤ÎÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó1¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì·èÀï¤ØÆ³¤¤¤¿¡£¤¢¤Î93µå¤ÎÇ®Åê¤«¤éÃæ7Æü¡£µÙÍÜ½½Ê¬¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢ÆÈ¼«Ä´À°¡£º£µ¨¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï6·î20Æü¤ËÀèÈ¯¡¢6²ó8°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¡¢¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÐºå¿À¤ÏÄÌ»»5»î¹ç1¾¡0ÇÔ1¥»¡¼¥Ö2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ÂÐÀïËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î0¡¦57¤À¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤ÏºÍÌÚ¤À¡£¤¯¤·¤¯¤âºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¤¤¿2¿Í¤¬Åê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×¤ÈÂÐÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ5Æü¤ÇÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÂè2Àï¤Ï¡Ë¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç·Þ¤¨¤ëÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇ¹âÊö¤ÎÅê¼êÀï¤À¡£