床の上を激しく動きまわっている謎の布。あまりに必死な様子を見かねた投稿主さんがちょんちょんとつついてみたところ…？

笑いと共感で大きな反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で104万回以上再生され、「何がでるかな何がでるかな～」「一瞬ホラーだと思った笑」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：床の上をクネクネとうごめく『怪しい物体』→つついてみると…】

床をうごめく謎の物体

大雨の日に母猫とはぐれてしまったところを保護され、今のおうちで暮らす子猫の「ハル」ちゃんの様子を投稿し人気となっているInstagramアカウント『ハルと下僕（@haru_to_geboku）』。今回紹介するのは、部屋で怪しくうごめく物体を発見した時の様子です。

この日、ハルちゃんの飼い主さんは、部屋の床の上に灰色の何かがうごめいているのを発見したそう。

物体は激しく動きまわっているようで、クネクネと左右に揺れて時に倒れながら、後ろ歩きしているかのように下がってくる…という奇妙な動きだったとか。

怪しい物の正体は…

物体の外側は布で、明らかに中に何かが入っているよう。動きを見ていると「どうにもならない」といった雰囲気が感じられ、見かねた飼い主さんは”ちょんちょん”と物体をつついてみたといいます。

動いていた物体がパタンと横に倒れ込み、布にちょっとした隙間ができた瞬間、チャンスとばかりにハルちゃんが顔を出して猫パンチ！

怪しい物体は、枕カバーをかぶって出られなくなってしまったハルちゃんだったのです。

天真爛漫なハルちゃんに癒される

足の裏を枕にしてくつろぐほどに大好きな飼い主さんの元で、のびのびと暮らしているハルちゃん。

子猫ならではの元気いっぱいな様子や天真爛漫な振る舞いがとても可愛らしく、Instagramの投稿を通して多くの人々を魅了しています。大好きな飼い主さんの隣だからこそ見られる姿が愛らしく、今後どんな風に成長していってくれるのかも楽しみです。

動画には、「脱出出来ずに踠いてる姿が可愛い」「何がでるかな何がでるかな～可愛いにゃんこ･:*+.\(( °ω° ))/.:+」「うごめく枕カバー…」「妖怪ですか？かわいい」「愚かわいい♡」「うちの猫もよくやってたwww」など様々なコメントが書き込まれました。

ハルちゃんと飼い主さんの幸せ溢れる日々の様子は、Instagramアカウント『ハルと下僕(@haru_to_geboku)』から見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ハルと下僕(@haru_to_geboku)』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。