豆苗・もやし・豚バラで『豚バラキムチのフライパン蒸し』ボリューム満点節約おかず
ヘルシーであっさりしたイメージがある蒸し料理。でも、しっかりめの味つけでご飯がもりもりすすんじゃう、ボリューム満点のレシピもあるんです。
ご紹介するのは、フライパンひとつで簡単に作れる『豚バラ肉のキムチ蒸し』。豚バラのコクとキムチのうまみが野菜にじゅわ〜っとしみ込んで、おかわり必至のおいしさ！ 材料をフライパンに入れたらあとは蒸し上がるのを待つだけ……という手軽さも魅力です。
『豚バラ肉のキムチ蒸し』のレシピ
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉……150g
白菜キムチ……100g
もやし……大1/2袋（約150g）
豆苗……1袋（正味100g）
〈A〉
しょうゆ……大さじ1/2
ごま油……大さじ1/2
作り方
（1）下ごしらえをする
豆苗は根元を切り、長さを3等分に切る。白菜キムチは粗く刻む。豚肉は長さ4cmに切ってバットに入れ、〈A〉を加えてからめる。
（2）フライパンに入れる
直径24cmのフライパンにもやし、豆苗、豚肉、キムチの順に広げ入れる。
（3）ふたをして蒸す
強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、9〜10分蒸す。器に盛り、全体を混ぜて食べる。
味しみのポイントは「重ね順」。もやし、豆苗、豚肉、キムチ…と、順番を守ってフライパンに入れてくださいね。
とーってもラクチンで最高においしいフライパン蒸しおかず、ぜひお試しください！