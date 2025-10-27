豆苗・もやし・豚バラで『豚バラキムチのフライパン蒸し』ボリューム満点節約おかず

ヘルシーであっさりしたイメージがある蒸し料理。でも、しっかりめの味つけでご飯がもりもりすすんじゃう、ボリューム満点のレシピもあるんです。

ご紹介するのは、フライパンひとつで簡単に作れる『豚バラ肉のキムチ蒸し』。豚バラのコクとキムチのうまみが野菜にじゅわ〜っとしみ込んで、おかわり必至のおいしさ！ 材料をフライパンに入れたらあとは蒸し上がるのを待つだけ……という手軽さも魅力です。

『豚バラ肉のキムチ蒸し』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……150g

白菜キムチ……100g

もやし……大1/2袋（約150g）

豆苗……1袋（正味100g）



〈A〉

しょうゆ……大さじ1/2

ごま油……大さじ1/2

作り方

（1）下ごしらえをする

豆苗は根元を切り、長さを3等分に切る。白菜キムチは粗く刻む。豚肉は長さ4cmに切ってバットに入れ、〈A〉を加えてからめる。

豚肉にしっかりと下味をつけておくことで味がぼやけません。強くもみ込まずに、全体にからめればOK。

（2）フライパンに入れる

直径24cmのフライパンにもやし、豆苗、豚肉、キムチの順に広げ入れる。

（3）ふたをして蒸す

強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、9〜10分蒸す。器に盛り、全体を混ぜて食べる。

味しみのポイントは「重ね順」。もやし、豆苗、豚肉、キムチ…と、順番を守ってフライパンに入れてくださいね。

とーってもラクチンで最高においしいフライパン蒸しおかず、ぜひお試しください！

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）