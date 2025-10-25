【Figure-rise Standard ガン ダム ベース限定 ルナ マリア ･ホーク [ガン ダム ベースカラー]】 10月11日発売 価格：4,400円 ガン ダム ベース販売商品 【Figure-rise Standard ガン ダム ベース限定 プルツー [ガン ダム ベースカラー]】 10月11日発売 価格：4,400円 ガン ダム ベース販売商品

ガンダムベースの限定アイテムに「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 ルナマリア･ホーク [ガンダムベースカラー]」と「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 プルツー [ガンダムベースカラー]」が加わり、10月11日より販売が開始された。

「Figure-rise Standard」シリーズで既に発売済みの「ルナマリア・ホーク」と「プルツー」をガンダムベースのイメージカラーであるブルーを基調とした成形色で設計したアイテムとなる。

「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 ルナマリア･ホーク [ガンダムベースカラー]」。10月11日発売。価格は4,400円。ガンダムベース販売商品

「Figure-rise Standard ガンダムベース限定 プルツー [ガンダムベースカラー]」。10月11日発売。価格は4,400円。ガンダムベース販売商品

ともにパイロットスーツの造形で、ルナマリアはグラマラスな劇中のイメージを損なうことなく立体化していて、パーツの組み替えによってスーツの前部分を開いてインナーが見えるポーズも可能としている。このインナー部分は柔らかい手触りの軟質素材を採用している。

パイロットスーツの胸元を大きく開いたポーズも別パーツで再現される

フェイスパーツはタンポ印刷が施されたものと、水転写式デカールで瞳を選択できるものが付属する

ルナマリアのパッケージ。背景にはガンダムベース東京の写真がコラージュされている

一方のプルツーはルナマリアとは対極的なスタイルで、ウエスト部分など体型がしっかり再現された造形がポイント。こちらも襟元をオープン状態にできる組み替えパーツが用意されている。それぞれ同梱されるヘルメットは装着することが可能だ。

スーツの模様もパーツの成形で再現。ガンダムベースのマークはシールとなる

ヘルメットは着脱だけでなく、バイザーの開閉も再現される

こちらはプルツーのパッケージ。ガンダムベースのマークが限定アイテムの目印だ

どちらもガンダムベースのマークをあしらったシールが付属していて、店舗を訪れた記念アイテムとしての価値も高い。両者や、昨年発売された「Figure-rise Standard SEED ガンダムベース限定 ラクス・クライン [ガンダムベースカラー]」なども加えて“ガンダムベースのアイドル”的なアイテムとして並べてみるのも楽しいかもしれない。

左からプルツー、ラクス、ルナマリア。コスチュームのカラーが同じなので、アイドルグループのような雰囲気がある。それぞれの在庫状況は公式サイトを参照いただきたい

