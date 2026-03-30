神話の時代から今に続く伊勢神宮や、2026年現在日本で唯一ラッコを展示する鳥羽水族館、スペインの街並みを再現した志摩スペイン村など、多彩な観光スポットを有する伊勢志摩エリア。実はその大半が、国が指定する「伊勢志摩国立公園」の中にある。人里からは離れた場所にあるイメージの強い国立公園の中で、最も身近にあるのが伊勢志摩国立公園だ。おでかけや観光にプラスして、リアス海岸や豊かな森林を有する伊勢志摩のもう1つ