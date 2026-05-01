ソフトバンクは３、４月の戦いを１４勝１２敗で終えた。開幕から５連勝と好スタートを切ったものの、４月は５カード連続で勝ち越しを逃すなど１０勝１２敗と負け越し。それでも混戦状態のパ・リーグにおいて２位につけている。そんなホークスが今季から拡大させている取り組みがある。それが打撃練習「ミックス」の拡大だ。打撃投手が真っすぐのみならず変化球も交えて行うフリー打撃のことで、打者は事前に球種を伝えられない