ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦するタイトルマッチ（２日、東京ドーム）を前に、米メディアが衝撃予想だ。下馬評では井上が圧倒的有利とされるが、米メディア「ボクシングニュースアンドビューズ」は中谷の?勝ち筋?をズバリ分析した。「中谷戦で井上は序盤からアゴをテストされる可能性も。なぜ彼がこれまで以上