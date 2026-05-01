住宅ローンの金利が上がると聞くと、「毎月の返済額がすぐ増えるのでは」と不安に感じる人も多いでしょう。実際に、政策金利の引き上げが段階的に進み、金融機関でも住宅ローンの金利見直しが始まっています。ただし、返済額への影響には一定のルールがあり、すぐに負担が増えるとは限りません。 では、実際にどのタイミングで、どれくらい返済額は変わるのでしょうか。本記事では変動金利型住宅ロӦ