「松ちゃんが喋ってる」…『DOWNTOWN＋』予告動画公開で松本人志の姿に反響「ブランク感ゼロ」「元気そうでよかった!!!」
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式YouTbeチャンネルが、24日に開設、新番組の予告編を公開した。動画に登場した松本人志の姿にネットでは反響が寄せられた。
【動画】久々の動く松っちゃん⋯！公開された「大喜利GRAND PRIX」予告
同チャンネルでは、「大喜利GRAND PRIX」「7:3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」という4本の「新番組」の31秒の予告編が公開。それぞれの動画に松本が出演。「7:3トーク」では、松本がシソンヌ・長谷川と餃子を作りながらトークを繰り広げる様子も公開された。
これまで『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）の公式Xで松本のビジュアルを公開していたが、実際に動画で芸人たちとトークを展開する松本の姿にネットでは「元気そうでよかった!!!」「松ちゃんが動いてる 松ちゃんが喋ってる」「ブランク感ゼロ」「松ちゃん全然変わってなくて最高やんけ」といったコメントが寄せられた。
