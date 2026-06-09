全盛期を知らない若者が増えていく（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

アップデートできず？松本人志と浜田雅功の「オジサン化」が進行か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ダウンタウン松本人志浜田雅功について日刊ゲンダイが取り上げた
  • 2人で示し合わせたように規制が多いバラエティー界の現状を嘆いていたそう
  • 若い世代には「職場のオジサン」と同じように映りかねないと業界関係者
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